Ustadigt sommervejr giver koldt sommersolhverv og blæsende sankthans

Det ustadige sommervejr over Danmark fortsætter, og årets længste dag ser ud til at blive med temperaturer, man normalt ikke forbinder med sommer.

Efter et lille varmt pust onsdag, hvor et lavtryk passerer lige nord om Danmark, strømmer kold luft efterfølgende ned over os fra nord og nordvest.

Prognosekort: Lavtryk nær Danmark giver koldt vejr på årets længste dag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lavtrykket bevæger sig mod øst og lader den kølige luft blæse ned over Danmark frem mod sankthans.

Det giver den 21. juni, på årets længste dag, et både regnfuldt og koldt sommersolhverv.

Flere steder i landet kan det regne en stor del af dagen, hvor temperaturen ikke ventes meget over 13 til 16 grader, og de steder, hvor regnen falder, vil termometeret ikke vise mere end blot 10 grader.

Prognose: Temperatur torsdag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Det kolde og ustadige sommervejr fortsætter fredag, men der kommer færre byger.

Inden da kan der nå at være faldet 20 til 30 millimeter regn hen over store dele af landet, som kan give de mange, der har sankthans-arrangementer, håb om, at afbrændingsforbuddet bliver ophævet.

Prognose: Så meget regn kan der falde frem til Sankt Hans. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lørdag, der er sankthansaften, vil vi ligge i læ bag de norske fjelde, så man de fleste steder i landet får både en tør dag og aften.

I den let føhnede nordvestenvind vil temperaturen i dagtimerne kunne nå 15-20 grader, mens man sankthansaften må nøjes med 13 til 17 graders varme.

Har man på grund af afbrændingsforbud ikke et sankthansbål at varme sig på, skal man finde både sweater og vindjakke frem.

Sankthansaften ventes at blive blæsende med en frisk til hård vind fra nordvest, og i Nordvestjylland kan det blæse med kulingstyrke på denne ellers flotte midsommeraften.

Femdøgnsskemaet: Ustadigt vejr de kommende dage. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Efter sankthans er der rent vejrmæssigt dog lidt håb at spore. Lidt mere stabilt og varmere sommervejr ser ud til at skulle nå frem til Danmark.