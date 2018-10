Usikre piger vil ikke bade efter idræt: Løsningen er svær

På gymnasierne springer mange unge – særligt pigerne – badet over efter idræt.

I Østjylland er det hver femte kvinde mellem 16 og 30 år, som ikke vil under vandet efter sport, fordi de har det svært med måden, deres krop ser ud. Det viser en ny undersøgelse, som TV2 ØSTJYLLAND har fået udarbejdet i samarbejde med Epinion.

Vil der komme færre til idræt, så vil de ikke støtte op omkring en fælles kampagne, Det er ærgerligt. Andreas Schiørring, formand, Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

Der er ikke udsigt til, at problemet bliver løst lige foreløbigt. Gymnasieskolernes Idrætslærerforening vil gerne lave en fælles landsdækkende kampagne med Dansk Skoleidræt, DIF og DGI, men den løsning er lige nu strandet hos DGI og DIF.

- DIF og DGI vil gerne undersøge, hvad det vil betyde, hvis der kommer en kampagne. Vil der komme færre til idræt, så vil de ikke støtte op omkring en fælles kampagne. Det er ærgerligt, siger Andreas Schiørring, der er formand for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening.

Det er over et år siden, at parterne mødtes sidste gang, og nu er samarbejdet altså gået i stå for en tid. Hos DGI bunder overvejelserne i tanker om, at alle skal kunne være med.

- Vi synes, at der er en værdi i, at man er sammen efter træning. Men vi må gøre foreninger opmærksomme på, at de også skal vise den rummelighed, at det ikke skal være et krav, siger Flemming Poulsen, der er direktør for DGI Østjylland.

DGI ser dog gerne, at flere kvinder hopper ind under bruseren.

- Hele måden vi kommunikerer på, afspejler, at vi gerne vil vise, at det ikke behøver være så grænseoverskridende, som man kunne frygte, siger Flemming Poulsen.

Andreas Schiørring er ærgerlig over DGIs manglende handling, men er forstående.

- DGI vil ikke have, at folk afstår fra at deltage i idræt, og det kan jeg vel godt forstå, siger Andreas Schiørring.

Bekymrede over udviklingen

Pigernes syn på dem selv og deres begrænsninger i forhold til bad efter idræt bekymrer formanden for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening, Andreas Schiørring, der til dagligt er lærer på Aarhus Katedralskole.

- Når man ikke går i bad, så ser man ikke, at de andres kroppe er forskellige fra det, man ser på Instagram, siger Andreas Schiørring.

Det er vigtigt, at foreningerne skal lykkedes med at lave tilbud, som kan håndtere det her. Flemming Poulsen, direktør, DGI Østjylland

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, ser også med stor alvor på problemet. Men det er en svær problematik at løse. Hvis der stilles krav om fællesbade, kan det måske betyde, at der bliver færre idrætsudøvere i Danmark.

- Det er et stort tab for alle, hvis de af forskellige grunde stopper med at dyrke idræt. Det er vigtigt, at foreningerne lykkes med at lave tilbud, som kan håndtere det her, siger Flemming Poulsen.

Manglende bad efter idræt er ikke kun et problem i Østjylland. Kun én ud af tre gymnasieelever på landsplan går almindeligvis i bad efter idræt, viste en undersøgelse fra Gymnasieskolernes Idrætslærerforening sidste år.

På YouTube kan du se serien 'Selvglad' om fire østjyske kvinder, der har det svært med deres kroppe. De forsøger i samarbejde med Katrine Gisiger at få bedre selvværd.

