Usikkerhed om fyrværkeriafslutning af Randers Ugen: Afklaringen kommer i morgen

Randers Ugen er i fuld gang, og på lørdag skal den afsluttes med et lysshow. Normalvist har afslutningen budt på en lysende himmel med et stort fyrværkerishow. Men den tørre sommer og afbrændingsforbuddet førte til, at arrangørerne af Randers Ugen måtte tænke kreativt.

Alternativet til fyrværkeriet er ifølge Randers Ugens officielle Facebook et show med lysende skibe på vandet og tændingen af lys på stibroen over Randers Fjord.

Vi arbejder på at finde en løsning, men vi kan først melde noget ud i løbet af i morgen Kenneth Sørensen, kommunikationsmedarbejder, Randers Ugen

Men med ophævelsen af afbrændingsforbuddet i Randers Kommune onsdag eftermiddag, så har arrangørerne nu sat jagten ind efter det farverige krudt, så afslutningen kan blive, som den plejer at være.

- Vi arbejder på at finde en løsning, men vi kan først melde noget ud i løbet af i morgen, udtaler Kenneth Sørensen, kommunikationsmedarbejder for Randers Ugen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Deler vandene

Beslutningen om, at fyrværkeriet skal erstattes af lyspærer på skibe og stibroen, det er noget som har en blandet modtagelse.

På Randers Ugens Facebookside skriver Michael Jensen følgende:

- Ville være så fint, hvis vi kunne spare miljøet for alle de kilo unødigt affald

Og han uddyber til TV2 ØSTJYLLAND:

- Det er egentlig en meget generel holdning, jeg har til fyrværkeri. I forhold til hvor meget der forurener og generer dyr, synes jeg ikke, det er nødvendigt, siger Michael Jensen.

Mens andre i tråden skriver, at det vil blive en kedelig afslutning og sender triste smileys til hinanden.

Et godt alternativ

Den alternative løsning, som et manglende fyrværkerishow byder på, kan Michael Jensen ikke se noget galt i:

- Der har før været nogle lys shows op af nogle bygninger nede i området, som har været flot besøgt, så det kunne sagtens være et fint alternativ, mener han.

Og skulle det alligevel komme til, at Randers Ugens afslutning bliver med fyrværkeri, så byder Michael Jensen det alligevel velkommen:

- Jeg indrømmer da også gladeligt, at jeg synes det er flot, så jeg kan godt forstå dem, der synes det er et must, siger han.

Men borgerne må væbne sig med tålmodighed lidt endnu og vente på afgørelsen indtil i morgen.

