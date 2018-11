Usædvanligt mange pindsvin: Udskyder vinterhi

Sommeren i år var usædvanlig tør og med rigtig meget sol, som gjorde det svært for pindsvin at finde væske og føde nok.

- Pindsvinene dør jo på stribe, så vi er nødt til at hjælpe dem, fortalte Priscilla Í Dali fra Horsens i sommers.

Der er usædvanligt mange aktive pindsvin for årstiden lige nu. De er ved at spise sig fede, inden de går i hi. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Hun opfordrede folk til at stille vandskåle ud til de små stikkende væsener.

Det samme gjorde pindsvineplejer gennem 25 år Karin Albin Kjær-Hansen fra Ebeltoft, som tilskyndede haveejere til at lægge tørkost eller killingefoder ud.

- De er udsultede, de er dehydrerede, og de bliver syge, sagde Karin Albin Kjær-Hansen tilbage i juli til TV2 ØSTJYLLAND.

De små gryntende væsener er stadig påvirket af vejret. Det milde efterårsvejr har betydet, at pindsvinene går senere i hi end normalt, fordi deres byttedyr snegle, orme og biller stadig er aktive.

- Sandsynligheden for at støde ind i pindsvin er stor. Opfører de sig normalt og roder rundt, så er der intet problem, siger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse til TV2 ØSTJYLLAND.

De unge pindsvin er mest aktive i de mørke timer, og de lune temperaturer vil betyde flere aktive byttedyr til pindsvinene.

- Det er fordi, når pindsvin og andre dyr går i hi, så har det ikke meget med temperaturen at gøre men fødemængden, fortæller Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 får i øjeblikket henvendelser fra borgere, som er urolige over de aktive pindsvin.

Krat til pindsvin.

Lad blade og grene ligge på jorden

Men hvis man vil hjælpe de små dyr, så skal man lade blade og grene være i haven, da det er et godt levested for de byttedyr som pindsvin, og også solsorte er afhængige af. Man kan også selv hjælpe dem på vej.

- Så er det pindsvinene og mange andre dyrs spisekammer lige op til vinteren, hvor de har brug for det. Og pindsvinene går også i hi i dem, siger Michael Carlsen.

Derfor kan det være en god idé, at lade kvasbunker ligge, så pindsvinene også kan bygge rede af dem - det kan være et hulrum eller brændestakke, som pindsvin bruger. Michael Carlsen har selv set på sit vildtdyrskamera i haven, at pindsvin tager fat i de nedfaldne grene og blade, og tager dem med.

- Så det er ikke noget problem, i virkeligheden er det godt – det betyder at nogle venter til december og skal sove kortere tid, fortæller Michael Carlsen.

Pindsvin bliver ved med at spise så længe, der er føde. Derfor udskyder de deres vinterhi.

Nogle folk tror, at pindsvin er syge, når de serdem nu. Men det er helt normalt, at de udskyder hiet, så længe der er føde.

- Der kører en del historie derude engang imellem, at pindsvin skal veje noget bestemt. Og også om, at hvis de er ude på det her tidspunkt, så er den helt gal, men det er højst sandsynligt ikke tilfældet, siger Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.

- Det er fordi, når pindsvin og andre dyr går i hi, så har det ikke meget med temperaturen at gøre men fødemængden.

Hvis man støder ind i et pindsvin, så er det vigtigt, at man lader det være og giver det ro. De skal nemlig æde sig fede, inden de går i vinterhi og kan blive stresset.

- Undtagelsen er selvfølgelig pindsvin, som tydeligt viser tegn på at være syge eller tilskadekomne. Pindsvin skal fx ikke ligge passivt på siden, hoste hele tiden eller have synlige sår, siger Michael Carlsen biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Hvis man finder et sygt eller tilskadekommet pindsvin, så kan man ringe til vagtcentralen på 1812.