Usædvanlig varme over Danmark i dag

Skulle temperaturen et eller andet sted i Danmark nå 18 grader, vil det blot være femte gang det sker så sent på året - altså fra 30. oktober og frem.

Skyer kan tage toppen af temperaturen

Prognoser har tidligere vist, at det kunne blive endnu varmere med temperaturer, der måske kunne nærme sig 19 grader. Men flere skyer end først antaget vil virke dæmpende på de høje temperaturer.

Selvom søndag bliver en helt usædvanlig varm dag for årstiden, er det nok ikke sandsynligt, at det bliver den varmeste dag, der er målt så sent på året. Det sker først, hvis temperaturen når over 19,1 grader.

Fredag blev der skrevet vejrhistorie med 19,5 graders sommerlig varme i Nordsjælland - en temperatur, der ikke før er målt så høj, så sent på året. Flere steder i Europa blev fredag ligeledes rekordvarm.