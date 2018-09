Uroplaget indkøbscenter står foran stor forandring

Smadrede ruder, åbenlyst hashsalg og utrygge kunder er nærmest dagligdag i Frydenlund Centret. Frydenlund Centret har gentagende gange været centrum for ballade. Senest for mindre end en måned siden, hvor bevæbnede mænd med køller smadrede centrets pizzeria.

I stedet for centret bør der ifølge ejeren, NREP - Nordic Real Estate Partners Aps, være en moderne etagebygning med butikker og restauranter i stueetagen. Forslaget er til forundersøgelse.

- Vi synes, der er et behov. Det er derfor, vi har søgt om en ny lokalplan, fortæller arkitekt i kommunens planafdeling, Thomas Lygum Sidelmann til TV2 ØSTJYLLAND.

De store udfordringer i Frydenlund Centret har over tid haft politisk opmærksomhed.

- Vi har et belastet boligområde, hvor centret ikke fungerer optimalt. Det er vigtigt, at der er byliv. Det kan godt være, at det skal fungere en smule anderledes, end det gør i dag, fortæller Anders Winnerskjold, som er politisk ordfører i Socialdemokratiet, Aarhus.

Køleskabet blev smadret af hærværk den 10 september.

Forslaget indebærer også, at der opføres boliger. Han er ikke afvisende over for forslaget.

- Hvis ejeren gør alvor af at lave boliger, synes jeg, at det er vigtigt, at det bliver blandede boliger, hvor almindelige mennesker kan få råd til at bo, og hvor der også kan være butikker. Så det bliver et mere sammenhængende område, end det er i dag, siger Anders Winnerskjold (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter forundersøgelsen skal forslaget til høring blandt de lokale borgere.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man får involveret de borgere, som bor i området. De får mulighed for at byde ind, hvad der skal ske i deres lokalområde, siger Anders Winnerskjold.

Glasfacaden i butikken blev totalt ødelagt efter hærværk den 10 september. Foto: Privat

Thomas Lygum Sidelmann tror, at kommunen er positive over for en ændring af centret.

- Vi fornemmer, at man fra Aarhus Kommunes side er positive over for en revitalisering af området. Det skal også ses i lyset af den uro, der har været omkring centeret i senere tid, siger han.

