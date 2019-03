Direktøren blev fyret efter voldsom kritik: Nu er afløseren fundet

- Det virker nogle gange, som om at man er i et diktatur. Diverse ledere har ikke frie tøjler til at få det til at køre på den bedst mulige måde.

- Vi har en fantastisk arbejdsplads mellem kollegaer på gulvplan, men vi oplever en ledelse, som slet ikke respekterer de mennesker, som egentlig skal udføre kerneopgaverne for Østjyllands Brandvæsen.

Disse to svar kommer fra en tidligere trivselsmåling hos Østjyllands Brandvæsen.

Medarbejderne følte, at de arbejdede under dårlige forhold, og det kostede i sidste ende den daværende direktør, Lars Hviid, jobbet.

Nu er der så fundet en ny direktør, og han er en mand med en hel del erfaring i bagagen.

Kasper Sønderdahl er den nye direktør i Østjyllands Brandvæsen.

Tryghed er vigtigt

Kasper Sønderdahl har de seneste fire år været beredskabsdirektør for Beredskab & Sikkerhed i Randers, Favrskov og på Djursland.

Tidligere har han været sikkerhedschef i Muskelsvindfonden, hvor han har haft ansvaret i forbindelse med sikkerhedsplanlægning og beredskab til store koncerter. Og før det har han haft ansvaret for blandt andet arbejdsmijø og sikkerhed i produktionsdivisionen i Vestas.

Det optager mig at bevare den tryghed, der er i Østjylland. Og forudsætningen er, at brandfolkene trives. Kasper Sønderdahl, ny direktør, Østjyllands Brandvæsen

Fra 1. maj 2019 er han så ny direktør i Østjyllands Brandvæsen - et job, han glæder sig til.

- Det optager mig at bevare den tryghed, der er i Østjylland. Og forudsætningen er, at brandfolkene trives, siger Kasper Sønderdahl, der gerne vil fortælle mere om sine visioner, når begynder i jobbet den 1. maj. Indtil da er han stadig direktør i Beredskab & Sikkerhed.

Erfaring som god leder

Bestyrelsesformanden for Østjyllands Brandvæsen mener, at det er den rigtige mang til at genskabe arbejdsglæden hos medarbejderne.

- Med Kasper Sønderdahl får Østjyllands Brandvæsen en virkelig dygtig direktør, der både har en imponerende erfaring med beredskab og forandringsledelse. Kasper Sønderdahl har stået i spidsen for at lægge beredskaber sammen på en måde, hvor medarbejderne var med i processen og følte, at de blev taget alvorligt, samtidig med at han har skabt en effektiv organisation, så jeg er meget glad for, at Kasper Sønderdahl har villet påtage sig opgaven, siger formanden for bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen, Aarhus-rådmand Bünyamin Simsek (V), i en pressemeddelelse.

Bünyamin Simsek (V) er bestyrelsesformand i Østjyllands Brandvæsen.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, der har valgt Kasper Sønderdahl.

- Jeg er rigtig glad, for at vi i ansættelsesudvalget var enige om at pege på Kasper Sønderdahl. Jeg har en stærk forventning, om at vi får en meget kommunikrende direktør, som er aktivt deltagende i vores hverdag og som kan bidrage til at skabe gennemsigtighed i ledelsen. Vi har et stort behov for at få skabt tillid i vores organisation, og det er jeg iskker på, at vi kan sammen med ham, siger Søren Nitschke, der er tillidsmand for FOA.

Fritaget med øjeblikkelig virkning

Tidligere direktør Lars Hviid blev den 5. december 2018 fritaget for tjeneste af bestyrelsen, der ønskede at undersøge forholdene.

Men efterfølgende har Østjyllands Brandvæsen indgået en aftale med ham om at afslutte samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

- Beslutningen er truffet af en enig bestyrelse. Nu skal der ro om fremtiden, så ledelsen og medarbejderne sammen kan fokusere på deres opgaver. Det handler om at sikre tryghed og sikkerhed for aarhusianerne, sagde bestyrelsesformand i Østjyllands Brandvæsen Bünyamin Simsek (V) i december til TV2 ØSTJYLLAND.