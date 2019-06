Uro på centralt torv: 15 personer frihedsberøvet

I løbet af søndagen måtte Østjyllands Politi af flere omgange lægge vejen forbi Klostertorvet i centrum af Aarhus, hvor flere borgere havde anmeldt om uro på stedet.

- Vi får den første anmeldelse kl. 10.50 om en gruppe på 34 personer råber og skriger af hinanden, derefter sender vi flere patruljer til området, siger kommunikationsrådgiver for Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Herefter vælger Østjyllands Politi at tilbageholde flere personer i et forsøg på at få skabt ro på Klostertorvet.

Henover eftermiddagen opstod der igen uro på stedet, hvor omkring 40 mennesker var forsamlet på torvet.

De implicerede var mellem 21 og 55 år.

Personerne, der nægtede at forlade stedet, blev administrativt frihedsberøvet. Det betyder, at de ikke er sigtede, men vi vurderer, at for at skabe ro på stedet, skal vi tage dem væk derfra. Janni Lundager, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi bortviste alle personer på stedet, men en lille gruppe nægtede at forlade stedet.

- Personerne, der nægtede at forlade stedet, blev administrativt frihedsberøvet. Det betyder, at de ikke er sigtede, men vi vurderer, at for at skabe ro på stedet, skal vi tage dem væk derfra, siger Janni Lundager.

Det var her på Klostertorvet i centrum af Aarhus, at der søndag opstod uroligheder. Foto: Google Street View

Omkring 15 personer blev i løbet af eftermiddagen administrativt frihedsberøvet af Østjyllands Politi og kørt til politigården. De fleste af dem tilbragte det meste af søndagen i detentionen, men de fik alle lov at gå i løbet af aften.

Tidligere været uroligheder

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om anden uro på Klostertorvet tilbage i september 2018. Dengang forholdt medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard (V), sig kritisk til de mange uroligheder i området.

- Der er blevet flere hjemløse i Aarhus, og det har givet større og større problemer i midtbyen. Vi synes, at tiden er kommet til at kigge på, om vi kan lave andre løsninger end tidligere, og der foreslår vi at flytte natherberget, fortalte Gert Bjerregaard (V) til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i september 2018.

Østjyllands Politi vil de næste par dage køre ekstra tilsyn i området ved Klostertorvet.