UPS - vi sendte de forkerte nyheder

Hvis du fredag aften har tændt for fjernsynet for at se de regionale nyheder - og det håber vi, at du har - er du formentlig blevet forvirret.

På grund af en teknisk fejl har vi ikke kunnet sende nyhederne som planlagt. Vi har i stedet sendt nyhedsudsendelsen fra TV Midtvest.

Vi arbejder på at løse problemet og beklager fejlen.

Du kan se hele Østjylland Indefra om den traditionsrige kapsejlads i Universitetsparken i Arhus her:

Østjylland Indefra: Kapsejlads i Universitetsparken i Aarhus

God fredag aften.