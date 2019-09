Uofficielt DM i tarteletspisning: Kan du slå 30 tarteletter på 10 minutter?

Tarteletelskere kan passende knappe bukserne op og finde den helt store hagesmæk frem i dag. Den klassiske danske spise er nemlig omdrejningspunktet for en stor konkurrence i 14 Bilka-bistroer i dag søndag kl. 13.

Konkurrencen består i at kunne spise så mange tarteletter, du kan på 10 minutter. Vinderen er den, der på tværs af hele landet har spist flest tarteletter, når tiden er gået.

Læs også Kæmpetartelet på 700 gram: - Så behøver man kun én

Sidste år spiste vinderen 30 tarteletter på 10 minutter. Til stor forbløffelse for publikum og arrangørerne:

- 30 tarteletter er jo rimeligt mange på 10 minutter. Hvis rekorden bliver slået i år, bliver det med 31 tarteletter, for det er simpelthen så mange tarteletter på så kort tid, og det er jo helt utroligt, at man kan være så god til at spise tarteletter, siger Diana Godt, der er projektleder hos Bilka til TV2 ØSTJYLLAND.

Udsolgt i alle bistroer

Alle kan deltage i konkurrencen, så længe man er fyldt 18 år. Tilmeldingen foregår her, men du skal være heldig, hvis du skal få en af de ti pladser i hvert varehus. Der er nemlig allerede udsolgt i alle de deltagende Bilka-bistroer, inklusiv de to deltagende i Østjylland – Bilka Tilst og Bilka Horsens:

Læs også Populær festival i Silkeborg: Gå amok i fire slags tarteletter

- Folk kan komme på venteliste og komme til, hvis nogen springer fra. Men det er en simpelthen en stor succes! Vi er glade for at kunne vores kunder den ekstra oplevelse ved at komme i Bilka, fortæller Diana Godt.

Skulle deltagerne ikke kunne spise alle tarteletterne op, bliver resten delt ud til publikum for at undgå madspild.

Tag en tartelet ad gangen

Det er andet år i træk at konkurrencen bliver afholdt i Bilka landet over. Sidste års vinder af det uofficielle danmarksmesterskab blev Klaus Jensen fra Esbjerg, der altså nåede 30 tarteletter på 10 minutter.

Som projektleder har Diana Godt gjort sig nogle erfaringer i, hvordan de konkurrerende tarteletspisere lettest kommer igennem ædegildet:

Det handler om at gå til konkurrencen med et godt smil. Og så skal man ikke drikke for meget vand, sørge for at gummerne er varmet op og ellers bare tage en tartelet ad gangen. Diana Godt, projektleder hos Bilka

- Det handler om at gå til konkurrencen med et godt smil. Og så skal man ikke drikke for meget vand, sørge for at gummerne er varmet op og ellers bare tage en tartelet ad gangen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også VIDEO: Mere end 1000 deltog i ekstremløb i og omkring havnen

Der er præmier til både første-, anden- og tredjepladsen i hver by. Hovedpræmien, et gavekort på 3.000 kroner til Bilka, gives til den deltager, der på tværs af alle 14 bistroer spiser flest tarteletter .