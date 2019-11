Universitet finder alvorlige mangler i yderligere tre rapporter

I tre tilfælde har det ikke været deklareret tydeligt nok, at forskere på Aarhus Universitet har samarbejdet med private aktører - herunder landbruget.

Det oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, der har kulegravet centerets seneste fem års forskning.

Kulegravningen er sat i søen på bagkant af en kritiseret rapport om oksekøds klimapåvirkning, som universitetet har fået hård kritik for - blandt andet fordi Landbrug & Fødevarer har blandet sig i formidlingen af forskningen.

Glemte at nævne, at forfatter var fra Landbrug og Fødevarer

I 55 rapporter har der været samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

I tre tilfælde er der kritisable mangler, forklarer prodekan Kurt Nielsen.

- I ét tilfælde er det for eksempel ikke deklareret i rapporten, at en af forfatterne er fra Seges (del af Landbrug & Fødevarer, red.), siger han.

- I to andre tilfælde anføres det ikke, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporten, og hvilke ændringer det har affødt, siger han i en pressemeddelelse.

Selv om der er grund til alvorlig kritik, bliver rapporterne ikke trukket tilbage - blandt andet fordi de er blevet gennemgået af andre forskere.

I 34 tilfælde er desuden fundet mindre fejl. De går blandt andet på, at finansieringen har været nævnt, men ikke grundigt nok.

Eller at medforfattere er nævnt, men at det ikke har været tydeligt nok, hvad de har bidraget med.

Universitetet har nu suppleret de 34 rapporter med ekstra information.

- Det er vigtigt at understrege, at det er kritisabelt, når der kan sås tvivl om vores integritet og armslængde. Samarbejdet har ikke været transparent nok, og så sætter man som forsker ikke et tilstrækkeligt værn op om sit arbejde, siger Kurt Nielsen.

- Alt er nu tydeligt deklareret, og vi lærer af det. Det må ikke ske igen. Det er dog også vigtigt for mig at understrege, at forskerne står fuldt på mål for deres metoder, resultater og konklusioner, siger Kurt Nielsen.

AU lod landsbrugslobby skrive med på oksekødsrapport

Oksekødsrapporten, som har startet hele undersøgelsen, er blevet kritiseret fra flere sider.

Dagbladet Information har afdækket, hvordan interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og Danish Crown har blandet sig i formidlingen af resultaterne.

Rapporten er blevet kritiseret for at sammenligne klimaaftryk for en hel pulje af produkter - søde sager, snacks, øl, vin, kaffe, te, sodavand - med dansk produceret oksekød alene.

Det regnestykke er blevet kritiseret af eksperter, fordi det giver et forvrænget billede af oksekøds belastning på klimaet. Rapporten blev trukket tilbage i september.

DCA på Aarhus Universitet har nu lavet nye retningslinjer for samarbejdet med eksterne parter, så det undgår en gentagelse i fremtiden.