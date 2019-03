Unikt vaskeri udvider: - Her sker der magi

Vi kender alle sammen følelsen af, at bunken med vasketøj bare vokser og vokser.

Sådan er det også hos Vaskeriet i Brabrand.

Men hvor det for de fleste andre ville være træls, så er de faktisk rigtig glade for, at der kommer mere og mere vasketøj.

Pia Stabell Hjort og Katrine Knudsen er lykkelige over, at Vaskeriet er vokset ud af de gamle lokaler.

Det betyder nemlig, at butikken kan rykke til nye, større lokaler.

- Hvis vi skal måle på en skala fra et til ti, hvor fedt det er, så vil jeg sige, at vi rammer hundredetusind, siger Katrine Knudsen, der er ansat hos Vaskeriet.

Det er simpelthen så dejligt at arbejde her. Mie Sørensen, ansat på Vaskeriet

Vaskeriet er et socialøkonomiske projekt, fordi butikken både vasker tøj, men også fungerer som en ’øvebane’ for udviklingshæmmede, der gerne vil have et arbejde.

Elsker arbejdet

En af dem, der har glæde af arbejdet hos Vaskeriet, er Mie Sørensen. Hun er én af de i alt fem udviklingshæmmede, som er ansat.

- Det er simpelthen så dejligt at arbejde her. Jeg møder så mange mennesker, og fællesskabet er bare så dejligt, siger hun.

Tøjet bliver vasket og lagt sammen med kærlighed. Lena Lundager Hansen, kunde hos Vaskeriet

Vaskeriet åbnede i januar 2017, og siden da er populariteten bare steget.

- Det er blevet så stor en succes, fordi fællesskabet bakker op. Når vi laver noget sammen på den her måde, så bliver vi fremkaldt for hinanden, og så sker der magi. Alle kan deltage og bidrage her, siger Pia Stabell Hjort, der også er ansat på Vaskeriet.

Glade kunder

Og netop fællesskabet er et nøgleord hos Vaskeriet. Det fortæller Lena Lundager Hansen, som hyppigt kommer forbi med vasketøjskurven.

- Idéen er så god. De udviklingshæmmede udvikler sig også af det her. De lærer af det, bliver dygtigere og bliver rigtig glade. Der er ingen tvivl om, at de gør en forskel. Og det kan jeg også mærke på dem.

- Tøjet bliver vasket og lagt sammen med kærlighed, siger hun.

Har du ikke mulighed for at komme forbi Vaskeriet i Brabrand, så tilbyder de også at hente tøjet og aflevere det igen, når det er vasket.