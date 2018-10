Unikke trøjer under superligakamp hyldede fodboldlegende

Til superligakampen søndag mod AaB så AGF ikke helt ud, som de plejer. De spillede nemlig i nogle ganske særlige trøjer.

Det skete for at ære, Aage Rou Jensen, der var anfører for det aarhusianske superligahold i det, fans kalder for holdets guldalder.

- Formentlig den største AGFer, der har været gennem årene. Han var anfører for holdet, der vandt fire mesterskaber og tre pokalturneringer. Han var anfører for det danske landshold i mange landskampe. En gentleman ud over det sædvanlige, siger Ole Hall, der er klubhistoriker.

Den roste anfører spillede for 'De Hviiiie' fra 1942 til 1961, og det er den længste karriere, en AGF-spiller har haft på topniveau. De mange bedrifter har nu resulteret i den særlige trøje, som AGF mødte op i i Ceres Park søndag aften.

- Jeg synes, den er mega fed. Den er helt vildt enkel, og logoet det er rigtig fedt. Jeg overvejede at købe den tidligere i dag, men jeg endte med at købe den normale spillertrøje, siger Lucas Lisby, der var taget på stadion sammen med sin far for at heppe på AGF.

Trøjerne har set ud på mange måder gennem tiden, og i dag løb de aarhusianske spillere på banen i en helt speciel spillertrøje.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide at hylde tidligere spillere på den her måde, siger Lucas’ far, Lars Lisby.

Aldrig færdig

Da Aage Rou Jensen endelig stoppede i 1961, udgav han samme år bogen Aldrig Færdig med Fodbold, og den var blandt de mange klenodier, der står udstillet i Ceres Park.

Aage Rou Jensens bog har en plads i udstillingen om AGFs største bedrifter.

- Et af hans højdepunkter er i 1955, hvor AGF for første gang vinder danmarksmesterskabet. De vinder også pokalturneringen det år, og det er første år, pokalturneringen bliver afviklet, siger Ole Hall til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterhånden som søndagens kamp nærmede sig enden, stod der stadig 2-2, og det var ikke noget, der huede Lucas Lisby.

- Det er lidt ufortjent, vil jeg sige. AGF skulle minimum have været foran 32. Vi tager kontra, og så løber vi op og scorer. Lige om lidt, siger den unge AGF-fan.

Det gik dog ikke helt, som han havde forventet, og kampens resultat forblev 2-2.