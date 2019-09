Unge til idrætsdag: - Når man bruger kroppen, fungerer hjernen

Basketball, floorball og laserriffel var blot nogle af de få sportsgrene, som unge på uddannelseshjælp kunne prøve kræfter med til idrætsdag i Randers i dag.

Idrætsdagen er arrangeret af Randers Kommune, skoler og forskellige institutioner, og dagen handler om, at de unge skal have kontakt med nogle af byens idrætsforeninger, som er med til idrætsdagen.

Anders og Bo Gaardsmand Kro er tvillinger, og de deltager i idrætsdagen, hvor de blandt andet har prøvet kræfter med basketball.

Tvillinger Anders og Bo Gaardsmand Kro sveder og synes, det er hårdt i dag. De begge to går på Daghøjskolen i Randers, hvor de er i et ressourceforløb, men i dag handler det om at røre sig.

Læs også Fra topchef til livsnyder: Frygtede stress skulle tage livet af ham

- Det hjælper lidt på at få gnisten tilbage, når man kommer ud og bevæge sig, siger Anders Gaardsmand Koch, til TV2 ØSTJYLLAND.

'Det er rart at komme ud blandt mennesker'

Og Pia Bendtzen, der er leder i Ungdommens Uddannelseshus i Randers, understreger vigtigheden af fysisk aktivitet.

Chris Moesgaard prøvede at skyde med laserriffel i dag.

- Der sker jo noget i vores hoveder, når vi bevæger os. Der sker noget rent fysisk som vi alle sammen har brug for, og vores unge også brug for at få øjnene op for, at de skal bruge kroppen, for at hjernen fungerer, siger Pia Bendtzen.

Læs også Nye tal bekymrer: Passagererne dropper fortsat Letbanen

Chris Moesgaard har i dag prøvet kræfter med at skyde med laserriffel, og han er tidligere droppet ud af pædagoguddannelsen. I dag er han tilknyttet et forløb under Randers Jobcenter, og det glæder ham at få muligheden for at komme ud blandt mennesker.

- Når vi er, hvor vi er, så er det jo rart at komme ud blandt andre mennesker, siger Chris Moesgaard.

Chris Moesgaard prøver kræfter med floorball i dag og er nu knapt så afvisende for det sociale aspekt, som han var til at starte med.

Selvtillid og nye venskaber

Udover det fysiske så handler idrætsdagen også om det sociale, som de unge kan opleve i en idrætsforening.

- Det kan betyde, man oplever en succes, man oplever at være en del af et fællesskab. Den følelse af glæde og tilfredshed, kan man bruge til de andre ting, man synes, der er svært i livet, siger Pia Bendtzen.

Pia Bendtzen siger, at de unge skal bruge kroppen, for at hjernen fungerer.

Chris Moesgaard prøver kræfter med floorball i dag og er nu knapt så afvisende for det sociale aspekt, som han var til at starte med.

- Det var sjovt at spille sammen med andre. Det er sjovt, når man føler, de andre heller ikke er professionelle og når man kommer ind som nybegynder, så var det faktisk ikke så slemt, siger Chris Moesgaard.

Læs også Chauffører genoptager arbejdet efter strejke

Håbet er, at dagen kan motivere de unge til at melde sig ind i en idrætsforening og ad den vej få både selvtillid og nye venskaber.

Omkring 200 unge deltog i idrætsdagen, som var den første af sin slags i Randers.