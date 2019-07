Unge strømmer til kristen sommercamp

Denne uge er omkring 6000 mennesker fra hele landet samlet til den kristne festival SommerOase i Horsens. Her er der både campingliv, musik, foredrag, fællessamlinger, bøn og børne-aktiviteter på programmet.

Fokus er på fællesskab med Gud og mennesker. Noget som mange, særligt unge, rigtig gerne vil være en del af.

- Jeg synes, det er mega fedt, fordi de er gode til at blande sjov og seriøsitet og tro og hverdag, siger Kathrine Bech Nielsen fra Odder, der har været med til festivalen, siden hun var helt lille.

Et fristed for de unge

Festivalens tema for 2019 er ”Kraften fra det høje”. Anika Follmann, der er landsleder i Børne og Ungdomsoase og medarrangør på festivalen, mener at det netop er de eksistentielle snakke og fællesskabet omkring Gud, der trækker de unge til.

Jeg synes, det er virkelig fedt at være sammen med så mange mennesker, som også tror på gud. Det er et fristed for mig. Kathrine Bech Nielsen, deltager til SommerOase 2019

- Vi tror, at deltagerantallet skyldes, at de her teenagere og unge trækker hinanden med. De vil rigtig gerne holde en sommerferie med godt fællesskab og godt indhold, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Deltagerne kommer fra hele Danmark og størstedelen har kirkelig baggrund. På festivalen opdeles deltagerne i spor efter alder, og derfor samles de unge under sporene TeenTrack for 7.-10. klasses-elever og Tune-Up for 17-22-årige deltager. De har henholdsvis ca. 300 og 335 deltagere.

Kathrine Bech Nielsen fra Odder nyder at kunne holde ferie med ligesindede jævnaldrende:

- Jeg synes, det er virkelig fedt at være sammen med så mange mennesker, som også tror på gud. Det er et fristed for mig, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

SommerOase 2019 finder sted Ved Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter i Horsens fra den 13.-20 juli 2019.