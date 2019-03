Unge sørger for, at kræftpatienter får mad på bordet

I et køkken i Aarhus er en række unge i gang med at lave mad. Ikke til dem selv, men til blandt andre kræftpatienter.

De er frivillige i velgørenhedsprojektet ”Det Kærlige Måltid”, som leverer gratis mad til kriseramte familier.

- Det kan være familier, hvor et familiemedlem er blevet ramt af en alvorlig sygdom, hvor man pludselig får revet gulvtæppet væk under sig. Og hvor man derfor ikke har overskud til at købe ind og få lavet nogle gode, nærende måltider, siger Charlotte Thyberg, der har startet projektet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gør en verden til forskel

Gitte Jørgensen er en af dem, der får leveret gratis mad fra Det Kærlige Måltid.

Hun er kræftpatient og er lige nu i gang med kemobehandling.

- Det er ikke let at have en cancersygdom. Der er både det psykiske, trætheden og bevirkningerne. Tingene er bare lidt mere uoverskuelige, og der skal ikke meget til på én dag, før min verden går i stykker, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gør derfor en verden til forskel for hende, når hun ikke skal stå i køkkenet.

- En ting er at have kræfterne til det, men når jeg så står i det, så kan jeg ikke rigtig spise det. Så sidder jeg bare og kigger på en tallerken og får egentlig ikke noget at spise, siger Gitte Jørgensen.

Med maden følger en hilsen fra de unge frivillige. Gitte Jørgensen glæder sig hver uge til at læse brevet.

Inspireret af USA

Charlotte Thyberg fik idéen til velgørenhedsprojektet under et ophold i USA for to år siden.

- Da jeg så det, tænkte jeg: Det her må jeg gøre hjemme i Aarhus, siger hun.

Det er Charlotte Thyberg (til venstre), der har startet Det Kærlige Måltid. Inspirationen kommer fra USA.

Hun har derfor sagt sit faste job op og sørger nu i første omgang for, at de gratis måltider bliver leveret fire dage om ugen i otte uger.

De unge frivillige er alle mellem 15 og 25 år. En af dem er gymnasieeleven Holger Nielsen.

- Det er vildt fedt at lære at lave med. Det er sådan noget, man kan bruge derhjemme også. Og så er det fedt, at vi kan lave det her mad og give det til nogle, der faktisk har brug for det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle borgere i Aarhus Kommune, der er i behandling for kræft eller andre akutte sygdomme kan ansøge om at modtage måltiderne.