Unge om busballade: - Hvis I ikke kan tage det, så kom og sig det

En gruppe unge mænd er de seneste dage blevet beskyldt for at chikanere medpassagerer og chauffører med rygning og provokerende opførsel i busrute 4A i Aarhus.

Læs også Unge larmer og raserer i bus - en dag fik chauffør og passagerer nok

TV2 ØSTJYLLAND talte tirsdag med to unge, der ikke forstår kritikken.

Tal fra Busselskabet Aarhus Sporveje viser, at der indtil videre i 2019 er rapporteret 13 flere hændelser end hele sidste år.

- Det er lidt latterligt, at man går så meget op i, om der er nogen, der ryger i bussen. Det er jo bare en lille bustur fra a til b, siger 16-årige Younis Abdo, der går i 1.g på Viby Gymnasium.

Younis Abdo kører jævnligt med 4A mod Brabrand med hans venner. De er uforstående overfor, at passagererne ikke siger noget til de unge, hvis de bliver provokerede af deres opførsel.

Læs også Busballade: Selskab fralægger sig ansvar og rådmand kan ikke gøre mere

- Hvis det forstyrrer, og de ikke kan tage det, så må de gerne komme hen og sige det. Hvorfor skulle I være bange? Det er ikke fordi, vi slår jer, siger 17-årige Mustafa Ayob, der også jævnligt kører med bussen.

I denne situation spytter en passager en chauffør i hovedet.

Ligeværdig dialog er vejen frem

Abdirahman Lidle, der er medlem af et frivillig forældrenetværk i Frydenlund, ønsker at løse problemerne med dialog med de unge.

- Ligeværdig dialog er det vigtigste her. Hvis man bare påpeger, at det er forbudt, vil der ske en konfliktoptrapning, og det vil ikke gavne nogen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Abdirahman Lidle er medlem af et frivilligt forældrenetværk i Frydenlund

I den frivillige forældreforening foreslår man, at man indsætter vagter, og de har også et bud på, hvem der kunne løse dén opgave.

- Vi har nogle forældre, som frivilligt gerne vil tage med bussen om morgenen og om eftermiddagen for at skabe ro i bussen, siger Abdirahman Lidle.

Det er i bybus 4A, der kører mellem Brabrand og tranbjerg, at Ofer Attias ofte ser unge drenge, der skaber uro.

Vagtværn i busserne

00:21 VIDEO: Der skal tages hårdere metoder i brug for at stoppe ballademagere, der hærger på flere buslinjer i Aarhus, mener politiker. Luk video

I 2019 har der indtil videre været 182 rapporterede tilfælde af busballade. Det er 13 mere end hele sidste år. Nu foreslår flere politikere fra Aarhus Byråd, at man indsætter private vagtværn i de berørte busser.

- For mig er det vigtigst, at vi får stoppet det her. Det skal være sådan, at det er trygt at køre med vores busser i Aarhus, og det skal ikke styres af nogle uromagere, nogle unge bøller, vil jeg kalde det. Det skal vi have nultolerance overfor. Økonomien i det, må vi se på, siger Gert Bjerregaard (V) fra Aarhus Byråd

Knud N. Mathiesen (DF) er enig i, at problemet skal løses.

01:20 VIDEO: byrådsmedlem Knud Mathiesen (DF) mener også, at vagter - og sågar politi kan være løsningen. Luk video

- Man bliver nødt til at sætte nogle vagter på eventuelt i busserne, eller måske er man nødt til at sætte politi på. Ansvaret ligger ved dem, der kører med kollektiv trafik, men det er ikke ensbetydende med, at andre ikke skal træde til, siger Knud N. Mathiesen.

Læs også Politiker vil have vagtværn i busser efter uro: - Vi skal handle nu

Vi har både i går og i dag forsøgt at få et interview med rådmand Thomas Medom om busballaden. Det har ikke kunnet lade sig gøre.