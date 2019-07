Unge med særlige behov lærer førstehjælp:- Jeg kan snart redde liv

Der bliver øvet hjertemassage og talt om førstehjælp i stuen på Jobkollegiet i Brabrand.

23-årig Jonatan Tobiesen, der er udviklingshæmmet, er i gang med at lære, hvordan han skal reagere, hvis der opstår en situation, hvor der er behov for førstehjælp.

- Det er lidt svært at lære, men jeg lærer førstehjælp, så kan man hjælpe folk, hvis de besvimer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tog uddannelse

Jobkollegiet er et helhedstilbud for personer, der har særlige behov og gerne vil have et arbejde på særlige vilkår. Her har en medarbejder og lokal ildsjæl på eget initiativ valgt at uddanne sig til førstehjælpsinstruktør, så han kan hjælpe beboerne med at lære førstehjælp.

Hvis man aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med førstehjælp eller lignende, så kan man kun reagere ud fra det. Rasmus Høyer Persen, idræts- og sundhedspædagog, Jobkollegiet.

- Jeg undersøgte om, der var nogen mulighed for at unge med særlige behov kunne blive undervist i førstehjælp, men jeg kunne ikke finde nogen, der havde kendskab til den målgruppe, siger Rasmus Høyer Persen, der er idræts og sundhedspædagog på Jobkollegiet.

Derefter tog det fart for pædagogen Rasmus Høyer Persen.

Der bliver undervist i, hvordan man skal kontakte alarmcentralen, hvis der opstår en situation, hvor der er brug for førstehjælp.

Han fik hjælp af en fond til at uddanne sig til førstehjælpsinstruktør, så han kunne vejlede de unge mennesker til, hvordan de skulle reagere, hvis der opstod en situation, der gav behov for førstehjælp.

- Hvis man aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med førstehjælp eller lignende, så kan man kun reagere ud fra det, siger Rasmus Høyer Persen, der er idræts og sundhedspædagog på Jobkollegiet.

Alle skal bidrage

For selvom man har egne udfordringer i livet, så kan man godt være noget for andre.

- Unge med særlige behov er også en del af vores samfund, og i og med vi alle skal bidrage til samfundet, så er det her jo en winwin for alle, siger Rasmus Høyer Persen.

Jeg tror snart, at jeg kan redde liv. Jonatan Tobiesen, beboer, Jobkollegiet.

Formanden for Dansk Handicaporganisation i Aarhus, Peter Bach-Nielsen, er glad for, at der nu også er kommet fokus på at lære udviklingshæmmede første hjælp.

- Jeg kan kun se, at det helt klart er en fordel, at man underviser alle mennesker i førstehjælp, siger han.

Førstehjælpsassistent

Jonatan Tobiesen har allerede lært, hvordan man finder ud af, om en person er bevidstløs. Han synes, det er sjovt og vigtigt at lære at give førstehjælp til andre.

Jonatan Tobiesen har nu lært, hvordan man giver hjertemassage korrekt.

- Jeg tror snart, at jeg kan redde liv, siger Jonatan Tobiesen.

Udover at lære de unge mennesker førstehjælp er målet også at få flere af de unge uddannet som førstehjælpsassistenter, så de kan hjælpe med at undervise andre i førstehjælp.

Derfor er det ikke kun noget, som Jonatan Tobiesen skal lære. Det bliver på sigt også hans nye job at kunne undervise andre i førstehjælp.

- Jeg vil gerne undervise folk i førstehjælp – både almindelige mennesker og handicappede, siger han.