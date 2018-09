To unge mænd kræves fængslet efter knivstikkeri og masseslagsmål

Et slagsmål mellem 15 personer i Randers' festgade Storegade om aftenen lørdag den 11. august endte med, at en 22-årig mand blev stukket med kniv. Dagen efter blev en lokal mand anholdt, og 14 dage senere blev også en mand fra Aarhus-området tilbageholdt. Nu kræves yderligere to fængslet for deres medvirken i slagsmålet.

Mændene fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Randers kl. 13 tirsdag. Hvad deres rolle præcis var, ønsker politiet ikke at oplyse, da anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre i retten.

Masseslagsmålet skete ud for Joci Sushi i Storegade i Randers kort før kl. 22 lørdag den 11. august. Foto: Local Eyes

- De sigtes begge for forsøg på manddrab og for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter begået den 11. august i Storegade i Randers, er alt Østjyllands Politi vil sige om dagens grundlovsforhør.

De to personer, der tidligere er blevet sigtet i sagen, er en 26-årig og en 37-årig mand. Begge blev fængslet. Førstnævnte valgte at kære afgørelsen til landsretten.

Var i livsfare

Ofret, der blev stukket med kniv, er en 22-årig mand fra Brabrand. Ifølge politiet blev han stukket tre gange med en kniv under masseslagsmålet, som foregik helt præcist ud for Storegade 15.

Den unge fra Brabrand blev ramt i blandt andet maven, og ved ankomsten til sygehuset var han umiddelbart i livsfare. Det lykkedes dog at stabilisere den såredes tilstand, har tidligere politiet oplyst.

Den 22-årige slap derfor nådigt med en skade på den ene arm og skader i maveregionen.

Motivet for det voldelige sammenstød er endnu ikke klarlagt.

Et større område ved gerningsstedet blev afspærret i Storegade. Foto: Local Eyes