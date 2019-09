Unge larmer og hærger i bus - en dag fik chauffør og passagerer nok

De render rundt i hele bussen. De larmer og sviner. De ryger hash. Andre passagerer tør ikke sige noget til dem, fordi de er bange for repressalier.

En gruppe på omkring 10 unge i alderen 10-18 år har længe lavet ballade i bus 4A, der kører fra Brabrand Nord til Tranbjerg.

Meldingen kommer fra passager Anne Pedersen, der for nylig har lavet et opslag i facebookgruppen Vores By Aarhus.

- De kan ikke bare holde sig til deres egne sæder, og det bliver bare mere og mere højlydt. Det, jeg oplever er, at passagerne heller ikke tør at gøre noget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

I denne situation spytter en passager en chauffør i hovedet.

Buschauffør trådte på bremsen

Lørdag fik en chauffør i bus 4A nok af de unges dårlige opførsel. Han stoppede bussen og sagde, at han nægtede at fortsætte, før de unge havde forladt bussen. Han sagde også, at han ville ringe efter politiet, hvis de unge ikke gjorde, som han sagde.

Ifølge Anne Pedersen svarede en af de unge, at buschaufføren bare kunne lade være med at stoppe bussen. Det fik Anne Pedersen til at åbne munden.

- Jeg sagde noget til dem, fordi jeg fik nok. Jeg sagde, at det var på grund af dem, at chaufføren stoppede. Og så sagde nogle af de andre passagerer også, at de skulle gå ud af bussen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Anne Pedersen var det ikke alle unge, der stod af bussen, men dem, der blev, opførte sig bedre resten af turen.

- Buschaufføren gjorde det klogt. Det var tydeligt at se, at han havde fået nok. I går var første gang, jeg oplevede, at passagerne gjorde noget. Ellers er der bare en trykket stemning i bussen, fordi folk er bange for at sige noget, lyder det fra Anne Pedersen.

Spytklatter og knytnæveslag

Det er ikke nyt, at chikane og trusler finder sted i bybusserne i Aarhus. TV2 ØSTJYLLAND kunne i foråret fortælle historien om Ofer Attias, som også jævnligt oplever, at en bestemt gruppe af unge skaber uro i bus 4A. Ifølge Attias bliver der spyttet på vinduer og passagersæder, og der bliver råbt og spillet højt musik.

I januar kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle historien om buschauffør Hans Horsten, der flere gange har oplevet, at han på sit arbejde er blevet spyttet på, slået og råbt af så mange gange, at han ikke længere tæller.

- Spytklat i ansigtet af to passagerer, hvor den ene tager kvælergreb, mens den anden tæsker løs på mig, stenkast, verbale overfald. Jeg har prøvet det hele, sagde han i januar til TV2 ØSTJYLLAND.

Da TV2 ØSTJYLLAND i foråret snakkede med Ofer Attias, fortalte han om en gruppe på omkring otte drenge anden etnisk herkomst end dansk.

Om det fortsat er den samme gruppe unge, der ødelægger turen for de øvrige passagerer i bus 4A er uvist, men ifølge Anne Pedersen passer beskrivelsen meget godt.

- Jeg kan ikke lide at skære over en kam, men det er desværre indvandrerdrenge, jeg oplever laver ballade. Jeg synes, det er træls at det skal fortsætte, og at det skal være utrygt at tage bussen hjem, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Sporveje ville løse problemer

Da TV2 ØSTJYLLAND i foråret beskrev problemerne i bus 4A, kunne busselskabet Aarhus Sporveje nikke genkendende til, at der er flere uheldige episoder på busruten.

- Der har de seneste måneder været uro i det område og bøvl med grupper af unge, sagde HR- og kvalitetschef hos Busselskabet Aarhus Sporveje, Bjarne Larsen, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Dengang, i april, oplyste Bjarne Larsen, at Aarhus Sporveje var opmærksom på problemet.

- Vi har et stærkt samarbejde med politiet, SSP, natteravnene, Midttrafik og gademedarbejdere, så vi kan få løst problemerne. Og hvis der er lidt for mange episoder, tager vi ud på skoler for at fortælle, hvordan man skal opføre sig i busserne, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

Buschauffør Hans Horsten er blevet spyttet på, slået på og råbt af så mange gange, at han ikke længere tæller.

Op til 500 tilfælde

Aarhus Sporveje registrerede sidste 170 tilfælde af chikane, konflikter, trusler eller decideret vold i busserne. 6 ud af 10 tilfælde er rettet direkte mod chaufføren.

Ifølge HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen ved Aarhus Sporveje er der dog et stort mørketal, formentlig op mod 500 tilfælde årligt.

Det har tidligt mandag morgen ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Sporveje.