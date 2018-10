Unge kvinder føler sig hæmmet under sex: - Ser jeg grim ud i den her stilling?

Min mave hænger i doggystyle, og mine bryster ser flade ud i missionær.

Sådan lyder det fra de unge kvinder, som kommer hos sexolog Lene Allma i Aarhus. De føler sig hæmmet af synet på deres krop. Og de er langt fra alene.

Så vil man måske ikke ud i den stilling, for så gynger brysterne på den forkerte måde. Lene Allma, sexolog, Aarhus

Næsten hver fjerde østjyske kvinde mellem 16 og 30 år har det svært under sex, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet på vegne af TV2 ØSTJYLLAND. De er utilfredse med deres krop.

- Så er maven for stor, så er brysterne forkerte. Det kan være hæmmende i det seksuelle. Så vil man måske ikke ud i den stilling, for så gynger brysterne på den forkerte måde, siger sexolog, Lene Allma, fra Aarhus og fortsætter:

- Nogen kvinder tænker; ser jeg nu grim ud i den her stilling?

Kvinder måler sig meget med det perfekte og ikke virkeligheden, lyder det fra sexolog Lene Allma. Foto: Colourbox - genrefoto

Lene Allma arbejder med kvinder og par. Hun kan se, at det kan have store konsekvenser på lang sigt, at den eksperimenterende sex med forskellige stillinger bliver mindre og mindre.

Hun oplever gang på gang, at lysten i mange parforhold forsvinder – blandt andet på grund af kvindens syn på egen krop og begrænsninger i sengen.

- Sex kan blive en meget begrænset affære, og det skal man passe på med. Det har store konsekvenser for parforholdet, siger hun.

Den ”perfekte” kultur

Problemet stammer ifølge Lene Allma ikke fra soveværelset. Det er en kultur udefra, som nu også har sneget sig med ind under dynerne.

- Kvinder måler sig meget med det perfekte og ikke virkeligheden om, hvordan vi faktisk ser ud som mennesker, siger Lene Allma.

01:25 VIDEO: Hør Lene Allma fortælle om, hvilke tanker de unge kvinder har om deres kroppe, når de kommer til samtale hos hende. Luk video

Susan Raun, der er sexolog i Hammel, tror, at problemet bliver endnu større i fremtiden.

- Når nutidens unge ikke længere har den ungdommelige krop, og tidens tand har sat sine spor, vil flere få store problemer, siger Susan Raun.

Den tendens ærger Lene Allma.

- Hvis vi kræver, at vi skal ligne hinanden, så bliver det en umulig opgave, som røver alt for meget liv, siger Lene Allma.

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.

Problemer allerede inden parforholdet

Mange af de unge kvinder oplever allerede problemer, inden de er klar til et parforhold. Undersøgelsen fra Epinion viser, at mere end hver tiende unge østjyske kvinde har svært ved at indgå i et parforhold på grund af synet på egen krop.

De tanker møder Lene Allma også i sine samtaler med de unge piger.

- Hvis man er fordømmende og usikker i forhold til sin krop, er det svært at gå ind i en flirt på samme måde og åbne op for sin lyst, siger hun.

De unge kan også få det sådan, at de ikke har lyst til, at en eventuel kæreste skal røre dem. Jeppe Hald, projektleder, Sex & Samfund

Hos Sex og Samfund ser man også problemer i, at kvinders begrænsninger kan få konsekvenser i kærlighedslivet og søgen derefter.

- De unge kan også få det sådan, at de ikke har lyst til, at en eventuel kæreste skal røre dem, fordi de simpelthen ikke tror, deres krop er normal og derfor ikke tror, at andre vil have lyst til at røre ved dem, siger Jeppe Hald, der er projektleder hos Sex & Samfund.

På YouTube kan du se serien 'Selvglad' om fire østjyske kvinder, der har det svært med deres kroppe. De forsøger i samarbejde med Katrine Gisiger at få bedre selvværd.

