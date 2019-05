Unge kommer med løsning på skrald i naturen

De to gymnasieelever Petrea Krustrup og Max Oliver Møller sad sidste sommer på Justesens Plæne i Randers, da de begyndte at kigge sig omkring.

Der flød med skrald i området, som burde ligge i en skraldespand.

- Vi lagde mærke til, hvor rodet og klamt der var hernede på plænen, siger Max Oliver Møller.

Han spurgte derfor sin veninde Petrea Krustrup, om de ikke skulle rydde det op. Hun syntes hellere, at de ikke skulle lave en begivenhed ud af det og få så mange som muligt til at hjælpe.

Det lykkedes, og det lagde de mærke til hos Randers Kommune.

De spurgte derfor de to unge mennesker, om de ikke ville være med til at udvikle en skraldespand, som folk har lyst til at bruge i stedet for at smide deres affald på jorden.

Det sagde de ja til, og derefter gik arbejdet i gang.

Sådan ser sloganet ud på skraldespandene på Justesens Plæne i Randers.

Skrald på Instagram

For dem var det vigtigt at lave en skraldespand, der var flot og ”Instagramable,” som de kalder det. Det betyder, at den skal være så pæn, at folk vil lægge et billede på det sociale medie Instagram med den, da det er et medie, som mange på deres alder bruger.

Resultatet er blevet en farverig skraldespand med et fængende slogan. Der står ”Go’ Stil. Det er din og min plæne”.

- Det giver blikfang med det samme. Først kigger man på de pæne farver, og så læser man sloganet. Det er god stil at smide skralden ud, og det, tror jeg, er noget, folk vil reflektere over, siger Max Oliver Møller.

Syngende skraldespande

I Randers Kommune har de gennem længere tid haft fokus på at få affaldet fjernet fra jorden og ned i skraldespandene, blandt andet har de lavet skraldespande, der snakker og synger.

I 2017 udskiftede de 100 gammeldags skraldespande i bymidten med 30 talende skraldespande.

Og til jul kunne man høre skraldespande synge julesange, hvis man smed affald ned i dem.