Michala har job før hun er færdig: Men ingen ser hendes uddannelse

Michala H.M. Johansen er én af de kun 38 optikere, der torsdag dimitterer fra Erhvervsakademi Dania i Randers, og det er ifølge studerende og branchen alt for få. Derfor forsøger hun nu at få flere til at kigge mod optikeruddannelsen. - Øjnene er den vigtigste sans, vi har, så som optiker gør man en kæmpe forskel for folk. Det er synd, at så få søger ind på studiet, siger Michala H.M. Johansen. Den tætte kontakt med kunderne og meget meningsfyldte opgave som optiker var med til at gøre, at Michala H.M. Johansen skiftede sin universitetsuddannelse ud med optometri. - Vi er frontlinjen for at opdage øjensygdomme. Jeg får lov til at hjælpe mine medmennesker. Ja, vi skal sælge briller, men vores primære funktion er at finde ud af, hvordan folk har det, og hjælpe dem, siger Michala H.M. Johansen. Ifølge Michala H.M Johansen er det alt for få unge, der kender til uddannelsen og er bevidste om de muligheder, den tilbyder. Specielt lægger hun vægt på, at man ikke skal tro, at man bare skal sælge briller, man skal ud og hjælpe mennesker. - Noget af det fedeste er, når man hjælper et barn, der tidligere ikke har kunnet se sine forældre ordentligt, og så pludselig kan se dem, når de får brillen på.

Men hun er bange for, at hun skal ud i en branche, der kommer til at mangle hænder. - Flere og flere optikere går på pension, og der er alt for få, der søger ind på uddannelsen. Branchen råber på hænder, så vi har brug for flere, der søger ind på uddannelsen, siger Michala H.M. Johansen.

Meget mere end en brillesælger På Aarhus Universitet ser man også den manglende opbakning til optiker-uddannelsen som en udfordring, fordi vi risikerer ikke at have optikere nok til at kunne hjælpe danskerne. - Omkring 70 procent af danskerne bruger briller eller kontaktlinser, og de skal jo tjekkes af en optiker, siger Toke Bek, professor i øjensygdomme ved Aarhus Universitet Men optikere arbejder ikke kun med briller og kontaktlinser, de er i stigende grad en hjælpende hånd til øjenlægerne. - Øjenlægerne arbejder tæt sammen med optikerne, fordi optikerne ser patienterne i øjnene og opdager øjensygdomme. Det er altså dem, der ofte henviser til øjenlægen, siger Toke Bek. Optikere bliver en større og større del af vores sundhedsvæsenet, og derfor er der et behov for at uddanne flere optikere, hvis man skal holde serviceniveauet. - Det er en udfordring, at der bliver uddannet færre optikere, fordi vi ser ind i en verden, hvor optikere ikke kun skal udmåle briller, men også skal være med til at opspore og behandle flere øjensygdomme, siger Toke Bek.

På udkig efter arbejdskraft Ude i optikerbutikkerne mærker de manglen på nyuddannede optikere. Hos landets største optikerkæde, Louis Nielsen, som ifølge direktør Mads Nygaard har mellem 40 og 50 procent af kunderne i Danmark, står man allerede nu og mangler optikere. - Vi kan ansætte 40 optikere mere i vores butikker lige nu, og vi ser et større og større behov for optikere, siger Mads Nygaard. Louis Nielsen har lige nu 310 uddannede optikere ansat, og 78 af dem nærmer sig pensionsalderen. Derfor får de brug for mange flere nyuddannede.

Vi har bruge for flere optikere i fremtiden, siger direktør ved Louis Nielsen Mads Nygaard

At mange optikere nu skal på pension skyldes, at man ifølge Optikerforeningen tidligere uddannede mange flere optikere - Omkring 1980 uddannede vi 120-130 optikere om året. Nu uddanner vi kun 80. Hvis man bare skal fylde den gruppe ud, står vi altså og mangler 40 uddannede årligt, siger Per Michael Larsen, direktør i Optikerforeningen. Vigtig rolle I sommeren 2022 startede 52 studerende på optometristuddannelsen i Randers, og de seneste år har antallet af ansøgninger til uddannelsen været dalende, og det ærgrer studievejleder ved optikeruddannelsen i Randers, Ulla Bak. - Vi ville ønske, at flere fik øjnene op for studiet, for optikere har en vigtig rolle i at hjælpe med at passe på danskernes syn. Michala H.M. Johansen håber også, at flere kigger mod optikeruddannelsen. - Jeg synes, det er synd, at så få søger ind på studiet. Vi har en voksende ældre generation, der går på pension og har brug for briller, så der bliver nok at lave, siger Michala H.M. Johansen Flere danskere skal til optikere Der uddannes ikke kun færre optikere. Flere danskere skal i fremtiden - ifølge Optikerforeningen - også forbi en optiker. Det skyldes, at flere danskere kommer til at leve længere. - Næsten alle, der bliver over 65 år, skal forbi en optiker. Ligesom bedemændene plejer vi at sige, at vi får alle i butikken, vi får dem bare flere gange, siger Per Michael Larsen, direktør ved Optikerforeningen. Hvis ikke der bliver uddannet flere optikere, kan man være nødt til at se virkeligheden i øjnene og kigge efter andre muligheder. - Vi ender med at måtte bruge andre arbejdsgrupper, og vi skal måske løbe hurtigere. Derfor kan vi blive nødt til at nedprioritere den faglighed, vi ellers lægger vægt på. Det er nøjagtig den samme problematik, som vi ser lægerne og sygeplejerskerne står i, siger Per Michael Larsen

God løn, mulighed for hele tiden at dygtiggøre sig og kontakten til kunderne er nogle af de fordele, Michala H.M. Johansen fremhæver, når hun skal fortælle om studiet. Foto: Anne-Mette Gyldenløv Grosen