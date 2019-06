Unge indrømmer at have deltaget i livsfarlig leg

Skovejeren Daniel Krause-Kjær fik sig lidt af en overraskelse, da han onsdag i sidste uge hørte bankelyde i Virupskoven ved Hjortshøj.

Læs også Ny uddannelse åbner midt i skoven

I første omgang troede han nemlig, at det var nogle, der var ved at sætte et telt op. Men da han kom nærmere, opdagede han, at nogle børn var ved at fælde et stort træ.

- Det havde jeg godt nok ikke forestillet mig. Der var massive skader på det træ, de havde stået og hugget i, siger han.

I alt kunne han se, at der var blevet hugget i tre træer, mens et enkelt var blevet fældet helt. Daniel Krause-Kjær vurderer, at det væltede træ var omkring 20 meter.

De kan ikke styre, hvilken retning træet vælter. Det betyder, at de risikerer, at træet ryger ned og slår dem ihjel. Michael Rasmussen, skovfoged

Også Ingelise Ejlertsen har oplevet, at træerne i hendes skovområde blev fældet. Det fik hende til at skrive et oplag på Facebook, hvor hun opfordrede de unge til at ringe og give hende en forklaring.

Kort efter ringede telefonen.

- De var meget flove, og jeg er overbevist om, at de stopper med at fælde træerne i skovene nu, siger hun.

Kan være livsfarligt

Og det er i virkeligheden meget fornuftigt, at de autodidakte skovhuggere har valgt at stoppe deres leg i skovene omkring Hjortshøj.

Du skal være uddannet for at fælde træer. Michael Rasmussen, skovfoged

For én ting er, at det kan være træls for skovejeren, at deres træer bliver fældet. Men det er faktisk også farligt.

Læs også Jordens Dag: Massevis af træer plantet i østjysk skov

Det fortæller Michael Rasmussen, der er skovfoged på Djursland.

- Det går over grænsen. De kan ikke styre, hvilken retning træet vælter. Det betyder, at de risikerer, at træet ryger ned og slår dem ihjel, siger han og fortsætter.

Det kan være farligt at fælde træer, hvis man ikke ved, hvordan det skal gøres, advarer skovfoged.

- Du skal være uddannet for at fælde træer. For der kan også ske det, at træet rammer et nabotræ, og der knækker en stor gren af, som du risikerer at få i hovedet.

Ingelise Ejlertsen og Daniel Krause-Kjær har valgt, at de ikke vil melde episoderne til politiet.