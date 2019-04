Unge hærger bybusser: Chauffører er for bange til at gøre noget

'Hold din kæft, kælling, og pas dit rat'.

En udtalelse som denne er langt fra unormal, når Anita Nørgaard passer sit job som buschauffør i Aarhus. Hun oplever nærmest dagligt, hvordan større og mindre grupper af unge mennesker truer hende, ryger i busserne og ødelægger inventar.

Vi ved jo godt, at de unge kan gå med stikvåben, og vi ved aldrig, hvad deres reaktion er, hvis vi siger noget til dem. Anita Nørgaard, tillidsrepræsentant

I går fortalte TV2 ØSTJYLLAND historien om, at en familiefar er bange for at tage bybus 4A, fordi en gruppe unge drenge ofte skaber uro og laver ballade. Og nu viser det sig, at det langt fra er et enestående tilfælde for bybusruten 4A, der kører mellem Brabrand og Tranbjerg eller Viby.

- Det sker overalt. Og i de fleste tilfælde, hvis vi beder de unge om at opføre sig ordentlig eller slukke cigaretterne, så sviner de os bare til, spytter på os og er ligeglade, siger fortæller Anita Nørgaard, der er tillidsrepræsentant hos Busselskabet Aarhus Sporvejes Station Syd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, at det oftest er i eftermiddags- og aftentimerne, at ballademagerne dukker op, men at det er i bybusser i hele Aarhus.

- Det sker som oftest i de busser, der kører til Gellerup eller andre ghettoområder. Men det er generelt på alle linjer, jeg oplever det. Bare i sidste uge var der uro i busser, jeg kørte med både på linje 1A i Kolt, linje 2A og linje 11.

Hun fortæller desuden, at det ikke kun er i hendes bus, men stort set alle chauffører, der oplever, at unge tyranniserer bybusser og truer både personale og passagerer. Som tillidrepræsentant hører hun nemlig fra alle de kolleger, det går ud over.

- Jeg kan høre på alle mine kolleger, at de oplever det. Hvad enten det er rygning, truende adfærd eller generelt bare uro i bussen, så det er et kæmpe problem, siger hun.

Som chauffører står vi meget alene, og så er det, at mange ikke tør gøre noget. Men jeg håber på, at vi kan få en større opbakning og hjælp fra passagererne. Anita Nørgaard, tillidsrepræsentant

Når buschauffører oplever uro eller utryghed i bussen, kan de melde det ind til Busselskabet, så de får et overblik over, hvor ofte ubehagelige episoder forekommer. I værre tilfælde kan de også kontakte politiet. Derfor er man hos Aarhus Sporveje bekendt med problemet.

- Der har de seneste måneder været uro og bøvl med grupper af unge, sagde HR- og kvalitetschef hos Busselskabet Aarhus Sporveje, Bjarne Larsen, i går til TV2 ØSTJYLLAND.

I denne situation spytter en passager en chauffør i hovedet.

Men ifølge tillidsrepræsentanten er problemet langt større end det, Aarhus Sporveje kan se på antallet af indrapporteringer.

- Vores kolleger burde melde alle tilfælde ind, men mit indtryk er, at de føler, det er en ulige kamp, og der ikke er noget at gøre ved det. I stedet lukker chaufførerne bare øjnene, fordi de ikke tør tage kampen op, siger hun.

Busselskabet er klar over, at chaufførerne ikke altid kan stoppe situationerne selv.

Man sidder jo bare og håber på, at de snart skal af, fordi vi ved godt, at vi ikke kan gøre noget. Anita Nørgaard, tillidsrepræsentant

- Det er forskelligt, hvor meget chaufførerne kan klare. Nogle beder folk om at forlade bussen, mens andre taler til dem over mikrofonen og andre igen satser på, at det går over. Det kommer jo meget an på, hvor meget chaufførerne føler, de kan håndtere, sagde HR-chefen i går.

Passagerer skal hjælpe

Tillidsrepræsentantens opfattelse er, at flere af buschaufførerne er direkte bange for, hvad der sker, hvis de siger noget til de urolige unge.

- Vi ved jo godt, at de unge kan gå med stikvåben, og vi ved aldrig, hvad deres reaktion er, hvis vi siger noget til dem. Så jeg kan godt forstå, at både chauffører og passagerer er utrygge, siger Anita Nørgaard.

Derfor håber hun på, at det kan hjælpe, hvis passagerne i bussen vil hjælpe til og støtte op om buschaufførerne, så uroen kan blive stoppet.

- Som chauffører står vi meget alene, og så er det, at mange ikke tør gøre noget. Men jeg håber på, at vi kan få en større opbakning og hjælp fra passagererne.

Og selvom Anita Nørgaard er én af dem, der ikke er bange for at give de unge en reprimande, er hun alligevel ikke helt tryg ved situationen.

- Jeg kan godt mærke, at det berører mig. Man sidder jo bare og håber på, at de snart skal af, fordi vi ved godt, at vi ikke kan gøre noget, siger hun.