Unge genhusede efter dramatisk evakuering - én udtalelse får politiker i det røde felt

- Er det os voksne, der har gjort børnene til curlingbørn, der slår op i banen, hvis de ikke lige ved, hvad de skal gøre?

Sådan spørger folketingskandidat Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, efter at han er faldet over et citat i forbindelse med en evakuering af otte lejligheder i en bygning på Vestergade i Aarhus.

Læs også Lars Mathiesen fra Nye Borgerlige kaldt racist af kollega

Bygningen blev onsdag evakueret på grund af nedstyrtningsfare. Loftet var begyndt at bule, der faldt puds ned og døre kunne ikke længere lukkes, fordi bygningen har givet sig.

00:31 VIDEO: En bygning på Vestergade 69 i det centrale Aarhus er i fare for at styrte sammen. 28 beboere og samtlige besøgende på en bar og en cafe i bygningen blev onsdag eftermiddag evakueret. Video: Local Eyes Luk video

Ingen besked om tandbørste

Blandt de evakuerede er 11 unge mennesker, der bor sammen i et kollektiv. De er indtil videre indkvarteret på ubestemt tid på hotel.

TV2 ØSTJYLLAND var onsdag i kontakt med en af kollektivets beboere, 23-årige Tanya Celine Caspersen. Hun lå syg hjemme i kollektivet, da hun fik meldingen om, at bygningen skulle evakueres på grund af nedstyrtningsfare.

Læs også Tanya lå syg, da roomie ringede: - Vi er evakueret

I et interview med Aarhus Stiftstidende torsdag er Tanya Celine Caspersen citeret for følgende:

''En tandbørste og et par rene underbukser kan man komme langt med, men ikke engang det, kan vi få besked om, hvorvidt vi kan købe - og det er jo nu, vi skal bruge det'.

Tanya Caspersen lå syg i sin lejlighed, da hun fik en opringning fra sin roommate om, at bygningen var evakueret, og at hun skulle skynde sig ud.

'Jeg brækker mig'

Det er den udtalelse, der har vakt harme hos Lars Boje Mathiesen.

I et facebookopslag skriver han: 'Argh, jeg brækker mig over denne magtesløshed ved unge mennesker i dag. Så smut da for pokker selv i Netto og køb en tandbørste til en 10'er.'

- Det provokerede mig, at hun mente, at hun ikke kan få børstet tænder, fordi der er ikke nogen, der vil købe en tandbørste til hende. Tag nu ansvar for dig selv, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Bygherre om dramatisk evakuering af ejendom: - Vi har ikke gjort noget forkert

Han mener ikke, at det er et udtryk for manglende empati, at han kritiserer en ung kvinde, lige efter at hun er blevet revet væk fra sit hjem, fordi bygningen er i fare for at styrte sammen.

- Jeg har meget sympati for den situation, de står i. Det er ikke en sjov situation. Jeg kommenterer blot på, at man stiller sig op siger: 'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde en tandbørste'. Hvis det handlede om, at de ikke kunne få information om, hvor de skal bo henne de næste måneder, kunne jeg sagtens forstå det, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:45 VIDEO: Victor Fisker bor i kollektivet og er bange for at bygningen styrter sammen og han mister alt, hvad han ejer. Luk video

Han ser Tanya Celine Caspersens udtalelse som et slags samfundsmæssigt sygdomstegn.

- Det er som om, vi har skabt en velfærdsstat, der skal forskåne dig for alt, der er træls i livet. Den samfundsstruktur, vi har, har skabt de her curlingbørn, der mener, at staten skal tage sig af deres problemer, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har lørdag været i kontakt med Tanya Celine Caspersen. Hun skriver følgende i en mail:

Læs også Gammel kending er ny spidskandidat for Nye Borgerlige

'Manglende tandbørste og undertøj er selvfølgelig de mindste af vores problemer. Min kommentar er et udtryk for, at vi står uden ejendele og ikke har andet end det tøj, vi gik ud ad døren i - og at vi ikke ved hvornår, og om vi får det igen. Vi kan sagtens købe en tandbørste og basale ting, men vi står i uvished om vores omkostninger bliver dækket, og om vi får adgang til vores hjem og ting.'

Ingenting med ud

Da bygningen på Vestergade 69 onsdag blev evakueret, var Tanya Celine Caspersen som nævnt hjemme, da hun blev ringet op af en sambo.

- Hun siger, at hun står på gaden nedenfor og var på vej hjem men ikke må gå ind. Politi og brandvæsen siger til hende, at hun skal sige til mig, at vi er evakueret og skal skynde os ud, sagde hun onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejendommen ligger på Vestergade nær krydset med Vester Alle. Det er umiddelbart bag ved det tidligere hovedbibliotek, hvor der i dag er byggeplads.

Tanya Celine Caspersen skyndte sig ud af lejligheden uden at tænke over at få nogle ting med ud af lejligheden.

- Jeg fik et chok og hjertebanken. Det virker meget voldsomt med politi og brandvæsen og alle mulige folk, som hurtigt kom på pletten. Vi har været bange, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af Vestergade var onsdag fuldstændig spærret for trafik på grund af fare for at ejendommen Vestergade 69 ville styrte sammen.

Læs også Målmandslegende hylder helt særlige praktikanter fra Randers