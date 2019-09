Unge fodboldspillere så rødt - trak kniv og uddelte knytnæveslag

Torsdag aften spillede Silkeborg IF og Hammerum mod hinanden i en U19 fodboldkamp. Kampen blev afsluttet på normal vis, men herfra udviklede den ellers almindelige torsdag sig noget dramatisk.

To SIF-spillere valgte således at opsøge nogle af spillerne fra Hammerum. En 18-årig SIF-spiller valgte at give en af modstanderne et knytnæveslag, mens at en 17-årig SIF-spiller trak en 10 centimeter lang kniv frem.

- Årsagen, til at det kommer herud, er, at der inde på banen i løbet af kampen har været noget mellem spillerne. Den 17-årige SIF-spiller skulle angiveligt have været provokerende over for Hammerum-spillerne under det meste af kampen, siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Heldigvis kom ingen af spillerne noget til ved overfaldet, da de nåede at løbe fra stedet, før der skete yderligere.

Den 18-årige blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens den 17-årige blev sigtet efter knivloven samt for trusler. Begge mænd er løsladt, men vil fortsat være sigtet i sagen.

Kampen endte desuden 5-3 til Silkeborg IF.

