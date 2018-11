Unge drikker stadig for meget: Sådan skal vanerne ændres

Danske unge drikker for meget.

Det har vi hørt utallige gange, og alligevel fortsætter tendensen. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har derfor valgt at prøve en ny strategi.

Jeg tror ikke, folk bevist tænker over, hvor meget de indtager. Jeg tror bare det er en standard, som noget man gør. Oskar Jørgensen, 4.g, Odder Gymnasium

Det skal være slut med løftede pegefingre fra bekymrede voksne. Istedet skal de unge selv lave en kampagnefilm, der skal få andre unge til at drikke mindre.

- Vi vil have deres bud på, hvordan vi kommer ud med budskabet, som er drik mindre og oplev mere, fortæller Peter Dalum, der er projektchef på kampagnen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Karen fylder 110 år: Har holdt sig fra alkohol og drenge

Kampagnen hedder 'Fuld af liv', og mandag var de forbi Odder Gymnasium, hvor eleverne fik lov at være med til at lave en film om en ny festkultur.

Alkohol er en del af kulturen

Ifølge WHO har 30 procent af de 15-16-årige været fulde mindst én gang den seneste måned. I andre nordiske lande er det under en tiendedel.

Læs også Aarhus-professor: Højere aldersgrænse kan give lavere alkoholdebut

- Jeg tror, der er en tendens til, at man drikker rigtig meget alkohol. Jeg tror ikke, folk bevist tænker over, hvor meget de indtager. Jeg tror bare det er en standard, som noget man gør, lyder der fra Oskar Jørgensen, der går i 4.g på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Europa er de danske unge kun overgået af tyske og schweiziske unge.

- Til nogle fester synes jeg, at det er et problem. Til gymnasiefesterne ser jeg for eksempel tit nogle, som sidder i hjørnerne og ikke har det særlig godt. Jeg synes, det bliver et problem, når det bliver i så store mængder, siger Mia Eskildsen, der går i 1.g på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne vil gerne hjælpe med at komme problemet til livs

Både Oskar Jørgensen og Mia Eskildsen deltog derfor begge i workshoppen på Odder Gymnasium mandag, hvor de fik sat statistikkerne i perspektiv.

- Jeg har da i tankerne, at jeg skal hjælpe mine venner, som drikker lidt for meget, og ellers skal jeg også selv tænke på ikke at drikke for meget, siger Mia Eskildsen.

Eleverne ideudviklede selv på kampagnefilmen.

- Der er en ide bag, at man ikke skal drikke for meget. Det er fint nok at beherske sig og ikke gå helt amok i alkohol, siger Oskar Jørgensen.

Besøget på Odder Gymnasium er en del af en større turne. Frem til den 7. december afholdes der workshops for over 6.000 1.g-elever på 28 gymnasier rundt om i landet. Et af de næste stop er Skanderborg Gymnasium.

- Udover at de arbejder med det, så kommer der en yderligere debat og dialog på sociale medier, hvor man kan forholde sig til budskaberne, siger Peter Dalum.