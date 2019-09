Unge dømmes på grund af deres adresse - nu vil de stoppe fordomme

Der er mange fordomme om unge mænd i såkaldte ghettoområder. Og det er de fordomme, som ungegruppen One Unit fra Horsens forsøger at gøre op med.

De er alle unge mellem 16 og 20 år, der bor i Sundparken i Horsens, der i 2018 kom på den daværende regerings ghettoliste.

Kortet viser, hvor Sundparken ligger. Foto: Google Maps

Medlemmerne af klubben er dog ikke arbejdsløse eller kriminelle, som er nogle af de parametre, som ghettolisten bliver lavet ud fra. De er derimod rollemodeller for de yngre børn i kvarteret, ved at de tager en uddannelse og har lyst til at gøre en forskel.

De unge fra One Unit er frivillige ved forskellige events, blandt andet har de været med til at sætte en scene op og tage den ned igen i Fængslet i Horsens.

Her er de i gang med at pille scenen ned fra Wall of Sound-arrangementet i Fængslet i Horsens. Foto: Andreas Jørgensen

Svært at få job

Arbejdet skal være med til at styrke deres chance for at få job, på trods af at de har adresse i et særligt udsat boligområde.

Det kan være svært at få et fritidsjob, så vi vil gerne hjælpe de unge med at komme ud og prøve dem selv af. Søren Callesen, boligsocial medarbejder ved Bo Trivsel i Horsens

- Det kan være svært at få et fritidsjob, så vi vil gerne hjælpe de unge med at komme ud og prøve dem selv af, så de kan bygge noget ekstra på deres cv og forhåbentlig få et fritidsjob, siger Søren Callesen, der er boligsocial medarbejder ved Bo Trivsel i Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

Arbejdet styrker også fællesskabet mellem de unge.

- Når vi er i et team, er det altid sjovt og hyggeligt, når vi laver de her ting sammen, og tiden går hurtigt, når man har det sjovt, siger Samet Erdogan, der er en af de frivillige i One Unit.

De får penge for at hjælpe til arrangementerne, men de går ikke i de frivilliges egne lommer. De ryger i en fælles pulje, og når der er penge nok, tager de på en fælles tur, for eksempel til København.

Fakta – ghettodefinition Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kilde: Transport- og Boligministeriet