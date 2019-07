Unge bruger sommerferien på syre og eksplosioner

Sol og strand er byttet ud med bøger og eksperimenter.

I hvert fald for 35 gymnasieelever og nyudklækkede studerende, der bruger deres sommerferie på kemilejr. Målet er, at de skal blive klogere på deres fremtid.

- Hvor mange mennesker holder en sommerferie, hvor de slapper af, tager på stranden eller i poolen, så har jeg fundet ud af, at jeg rigtig godt kan lide kemi, siger 19-årige Christoffer Korsskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er lige blevet student, men alligevel vælger han altså at bruge en uge af sin sommerferie på universitetet.

- Umiddelbart lyder det ikke specielt attraktivt med skole i otte timer om dagen, men for os er der simpelthen noget i det, siger Christoffer Korsskov.

Tættere på studievalg

Bag lejren står Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, der har til mål at skabe interesse for naturvidenskaben blandt unge.

Studerende og tidligere deltagere arbejder frivilligt hele ugen, hvor de skaber både sociale og faglige aktiviteter.

- Vi fokuserer på at formidle naturvidenskab til unge, der har interesse i det. Og at de får nogle sociale sammenhænge med andre unge, der har samme interesse, som de har, siger Rikke Xiao Lindbjerg, der er koordinator på Chemistry Camp, som lejren er døbt.

Og missionen er lykkedes, hvis man spørger Christoffer Korsskov.

- Det, man får her, er en masse mennesker, der er meget interesseret i det samme, som du er. Der er alle mulige forskellige, og man har altid noget at snakke om, fordi de er her for kemien, siger han og fortsætter:

- Den her camp har i hvert fald ført mig tættere på et studievalg.

Udover tid i laboratoriet deltager de unge også i sociale aktiviteter - blandt andet dans.