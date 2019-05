Unge bruger gåtur og sociale medier til at samle ind til sclerose

Det var ikke kun "arbejdere", der marcherede 1. maj.

Kun bevæbnede med kaffekopper og smil på læben marcherede elever fra Egmonthøjskolen for at skabe opmærksomhed om sclerose.

Marchen hedder ’You Go Girl’ og er en landsdækkende ’walk’, der skal samle penge ind til forskning på området.

Stor rummelighed

I spidsen for marchen gik Marie Mikkelsen, der også har arrangeret Egmonthøjskolens gåtur. For hende har det været vigtig at sætte fokus på sygdommen.

Marie Mikkelsens er selv vokset op med en far, der led af sclerose.

- Min far kunne ikke svinge mig rundt som barn. Så jeg har altid tænkt på, hvornår der kom en kur, så min far kunne rejse sig op fra stolen og følge mig i børnehave, siger Marie Mikkelsen, der er hjælpelærer på Egmonthøjskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var hurtig opbakning til ’You Go Girl’ fra de andre elever på højskolen, der består af både unge med og uden fysiske handicap.

Marie Mikkelsen ved om nogen, at forståelse for andres sygdomme er stor på skolen.

- Det er netop her, at der er en rummelighed til det. De ved, hvordan det er at have en sygdom, siger Marie Mikkelsen.

Samler penge ind

Gåturen er ikke en indsamling i sig selv, men efterfølgende vil indsamlingen gå i gang på nettet.

- Vi er alle unge her, så vi bruger sociale medier meget, og man kan se, at det også er måden, man samler ind på i dag, siger Marie Mikkelsen.

Der var god stemning, da mere end 100 højskoleelever deltog i marchen for at støtte sclerosepatienter.

Èn af deltagerne til dagens arrangement var Jesper Nørgaard, der er dagselev på Egmonthøjskolen. Han var glad for at kunne hjælpe med at sætte fokus på sclerose.

For selvom man har udfordringer i sit liv, så kan man stadig godt hjælpe andre.

- Vi har mange forskellige sygdomme her på Egmonthøjskolen, så vi hjælper hinanden, lyder det fra Jesper Nørgaard.

Det var ikke kun højskoleeleverne, der marcherede for slecrose i dag. Der blev marcheret for patienter med sclerose i mere end 100 byer landet over.