Unge brændte spejderhytte ned - nu tager de ansvar og hjælper med renovering

'Dejligt med en positiv historie, som viser at nogle unge trods alt er deres ansvar voksent.'

'God stil af de unge mennesker at tage ansvar for deres handling, respekt for det.'

Sådan lyder nogle af kommentarerne i Facebook-gruppen '8300 Hjælp Odder' ovenpå en ellers negativ historie.

Tilbage i september havde en gruppe unge det lidt for sjovt i den lokale spejderhytte, hvilket betød, at et bål i hytten forårsagede store skader på bygningen.

Efterfølgende annoncerede spejdergruppen på deres Facebookside, at de havde overvågning af episoden, og at de ville anmeldedet til politiet. Men så vidt nåede de ikke.

Hvis de nu havde været spejdere, så havde de også lært at lave et rigtig bål og styre det, så hytten ikke blev brændt ned. Peter Blom, Spejderleder

Kort tid efter gik de unge nemlig til bekendelse og har taget ansvaret for deres dårlige opførsel.

- Det var en kedelig historie til at begynde med, men da alle drengene har erkendt og sagt undskyld, så kommer vi ud af det uden problemer, siger spejderleder Peter Blom til TV2 ØSTJYLLAND.

Da de seks unge drenge krøb til korset, havde spejderlederen alligevel en vis mængde humor inde over:

-Jeg sagde til dem, at hvis de nu havde været spejdere, så havde de også lært at lave et rigtig bål og styre det, så hytten ikke blev brændt ned, Peter Blom.

Flere hundrede medlemmer af Facebookgruppen '8300 Hjælp Odder' har tilkendegivet deres positive respons på AnneLise Kallin Jensens opslag om de unge, der tager ansvar for at brænde en spejderhytte ned. Foto: Facebookgruppen '8300 Hjælp Odder'

Forældre betaler renovering

Ud over den meget ærlige tilbagemelding fra de unge, er deres forældre også med indover for at tage del i ansvaret. Det betyder, at spejdergruppen får økonomisk kompensation fra de unges forældre til at renovere spejderhytten.

- Den ene dreng har allerede betalt, så det er positivt. Og jeg er sikker på, at forældrene nok skal sørge for, at de alle får betalt, siger Peter Blom.

Men heldigvis er skaderne på spejderhytten overkommelige:

- Det var heldigt, at der ikke var sket mere, for bare et enkelt vindpust kunne det hele være brændt af, siger spejderlederen.