To unge aarhusianere savnede naturen: Nu tager hundrevis med dem på tur

For fire år siden blev to unge mænd, Nikolaj Voldum Ahlburg og Johan Lind Mejniche, enige om, at de savnede naturen i deres hverdag.

- Vi synes, at man godt kunne komme til at sidde lidt for meget hjemme ved skrivebordet – og lidt for meget inde på universitetet. Vi kunne godt bruge lidt mere af den glæde, der er ved at komme ud i naturen, fortæller Johan Lind Mejniche.

De tog derfor på tur sammen med tre gode kammerater fra biologi-studiet og begyndte senere at lægge flere ture op som begivenheder på Facebook.

Da Johan Lind Mejniche og Nikolaj Voldum Ahlburg første gang annoncerede en naturtur på Facebook, kom der bare nogle få venner. I dag har gruppen 6000 følgere, og der kommer ofte op til flere hundrede til arrangementerne.

6000 følgere

Pludselig voksede det helt vildt, og over fire år har projektet, der går under navnet Natur Retur, fået over 6000 følgere på Facebook.

Nu tager mellem 100 og 150 personer med, når Nikolaj Voldum Ahlburg og Johan Lind Mejniche inviterer på natur-tur. De tilbyder f.eks. morgenbadning i Aarhus Bugten, sanketur i havet, laternevandring i skoven og højskoleweekend.

Natur Retur er nomineret som en af de fem finalister til prisen som årets mest Fantastiske Fællesskab i Østjylland.

Hvis du synes, Natur Retur skal vinde de 100.000 kr., kan du stemme på dem fra den 4. til 14. november. Se hvordan man stemmer nederst i denne artikel.

- Hvis vi vinder de 100.000 kr., skal de bruges på en tipi, der skal fungere som sekretariat og mødested og stilles op bag Godsbanen i Aarhus. Nikolaj Voldum Ahlburg, Natur Retur

En meget tidlig morgen i oktober løb knap 100 mennesker på en gang ud i det kolde vand i Aarhus Bugten.

Alle pladser besat

Ved nogle af turene er der begrænsning på, og alle pladser besættes hurtigt:

- Vi er enormt overraskede og virkelig positive over for den opbakning, det her projekt har fået, siger Nikolaj Voldum Ahlburg.

Fælles om de fedeste naturoplevelser

Natur Retur er drevet af en gruppe på 15 frivillige, der ligesom Nikolaj Voldum Ahlburg og Johan Lind Mejniche, fungerer som værter på turene. Sammen arrangerer de højeskoleweekender to gange om året og mellem fire og fem små naturture hver måned året rundt.

Når vi kommer mange afsted, og man bliver fanget ude i naturen, så glemmer jeg helt, at det er noget, vi har arrangeret. Jeg føler egentlig bare, at vi er en stor gruppe venner. Johan Lind Mejniche, grundlægger, Natur Retur

- Folk man egentlig ikke rigtigt kender, har man et bånd med, fordi vi er på tur sammen. Når jeg kommer hjem, har jeg altid en god følelse i kroppen og har mødt nogle nye mennesker, siger Johan Lind Mejniche.

Natur Retur er drevet af en gruppe på 15 frivillige, der fungerer som værter på turene.

Åbne naturen op for unge byboere

Natur Returs primære målgruppe er unge voksne i alderen 20-35 år. Håbet er, at projektet kan åbne naturen op for de unge byboere gennem nysgerrighed og en inkluderende, social og uformel tone.

Det faldt Kathrine Rask for, da hun for nyligt var med på tur for første gang:

Jeg synes bare, at det er helt vildt dejligt at have et fællesskab, hvor man som ung kan mødes om noget andet end at tage i byen og til fest. Kathrine Rask, deltager

- Jeg synes bare, at det er helt vildt dejligt at have et fællesskab, hvor man som ung kan mødes om noget andet end at tage i byen og til fest. At man kan gøre nogle andre ting som at tage ud at morgenbade, drikke kaffe og sidde om bålet, fortæller hun.

Natur Returs ture byder blandt andet også på bålaftener med højtlæsning, højskolesang i skoven og off-road vandreture.

Kathrine Rask til venstre nyder at komme til Natur Returs arrangementer og lære nye mennesker at kende.

En ny tipi og mødested

Med den enorme opbakning til projektet drømmer folkene bag Natur Retur nu om en Natur Retur Base. Et fysisk sted, de kan bruge som mødested, som lager til deres udstyr og til at holde større arrangementer for alle deres mange deltagere.

Med den enorme opbakning til projektet drømmer folkene bag Natur Retur nu om en Natur Retur Base.

Hvis Natur Retur vinder prisen som det mest Fantastiske Fællesskab, skal præmien på de 100.000 kroner derfor bruges på en tipi, der skal fungere som sekretariat og mødested og stilles op bag Godsbanegården i Aarhus.

- Det ville være den perfekte skal for at lade et levende område spire op med arrangementsplads, lager og udeområde med bål-sted og udekøkken, lyder det fra Natur Retur.