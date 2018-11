Ungdomspartier raser: Vi får fravær, hvis vi kommer 2 minutter for sent

Flere ungdomspartier protesterer lige nu over nye fraværsregler på gymnasierne.

Reglerne betyder, at fraværsfælden klapper, hvis eleverne kommer to minutter for sent til undervisning, fordi cyklen er punkteret, eller togene er forsinket på grund af sporarbejde.

- Jeg synes, den mistillid, man viser gymnasieelever, er rigtig ærgerlig. Unge mennesker vil rent faktisk gerne tage en uddannelse, og de her nye regler er kun med til at stresse vores uddannelsessystem, siger formand for SF Ungdom i Aarhus, Clara Mulvany, til TV2 ØSTJYLLAND.

Konservativ Ungdom har lagt en afstemning op på partiets facebookside. 971 har trykket på hjertet, mens blot 83 har trykket 'uenig' Foto: Konservativ Ungdom

Elever væk 20 procent af tiden

Reglerne om forsinkelse er en del af en fraværspakke fra Undervisningsministeret.

Fraværspakken er kommet i stand, fordi eleverne på nogle gymnasier i gennemsnit er fraværende i op til en femtedel af undervisningen.

Sådan markerer SF Ungdom deres modstand mod de nye fraværsregler på ungdomspartiets facebookside.

Det gennemsnitlige fravær i det almene gymnasium er cirka 15 procent, viser en stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet.

- Det er svært at lære noget, hvis ikke man deltager i timerne. Og nogle elever har alt for meget fravær. Gymnasiet er ikke en skattefinansieret og SU-berettiget fidus til at kunne sove længe i hverdagene, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse om fraværspakken.

Plads til fleksibilitet

Fraværspakken betyder, at reglerne bliver de samme for alle gymnasier. Hidtil har registrering af fravær varieret fra gymnasie til gymnasie.

Det kan ifølge Undervisningsministeriet være 'svært for eleverne at navigere i reglerne'.

Det handler om, hvad der er ret og rimeligt, lyder det fra Mads Hvid, der er formand for Konservativ Ungdom i Aarhus Storkreds. Foto: Mads Hvid / Facebook

Ungdomspartierne er dog ikke enige i, at Undervisningsministeriet skal stramme op i forhold til fravær.

- Det må være op til det enkelte gymnasie at håndtere, hvordan man kommer fravær til livs. Det er en underlig centralisering, at regeringen skal bestemme det, siger siger Clara Mulvany til TV2 ØSTJYLLAND.

01:48 Eleverne kommer formentlig til tiden hver dag, når en ny gymnasieuddannelse næste år slår dørene op. Handelsgymnasiet Tradium i Randers starter således en ny eliteuddannelse for de ekstra ambitiøse (indslag fra 25. oktober). Luk video

Hun bakkes op af Mads Hvid, der er formand for Konservativ Ungdom i Aarhus Storkreds.

- Det er vigtigt, at der bliver fokuseret på læring og kvalitet, men der skal være plads til lidt fleksibilitet, ligesom der er alle andre steder i samfundet, siger Mads Hvid til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg synes ikke, vi er tudefjæse. Det handler om, hvad der er ret og rimeligt. Hvis en bus er forsinket, vil en arbejdsplads godt kunne acceptere, at man kommer 5 minutter for sent.

Læs også Fraværstal på gymnasier skal stilles til skue

Konservativ Ungdom mener også, at det må være op til de enkelte gymnasier at fastsætte konsekvenserne ved fravær.

Før kunne gymnasieelever få fravær for 50 procent af modulet, hvis de eksempelvis var forsinket, eller læreren kunne helt vælge at fjerne fraværet, hvis der var en gyldig grund.