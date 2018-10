Ungdomsklubber holder åbent hus: Et unikt univers med plads til alle

Kreativ graffitimaling, boldspil eller en tur i neglesalon. Mulighederne er mange i de aarhusianske ungdomsklubber, og klubberne er der også rigeligt af, men mange unge kender ikke til tilbuddene.

Derfor holdt samtlige ungdomsklubber i Aarhus et åbent hus-arrangement, så man kunne komme og få en smagsprøve på miljøet i en ungdomsklub.

En af de unge, som har sin gang i Midtbyklubben i Aarhus, er Albert Uttrup. Han var i dag i gang med at male graffiti for første gang. For ham er der noget særligt over at gå i klub.

- Det er helt vildt fedt. Der er ingen forældre, og man har gode venskaber her. Der er massere af gode venner at hænge ud med, hvis man ikke har mange, så har man næsten altid én. Det er et vildt fedt fællesskab, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Meningen med åbent hus-arrangementerne rundt om i Aarhus er, at der bliver åbnet op for universet, så flere bliver opmærksomme på de mange muligheder.

- Det, vi gerne vil vise, er det univers, som vi repræsenterer, hvor du kan komme, som du er. Uanset hvem du er, og hvad du kommer med. Hvor du har mulighed for at møde dine kammerater og dyrke dine interesser, udtaler Toke Agerschou, der er chef i fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus.

Mange af de unge var iklædt grønne dragter, mens de malede et skilt til klubben.

Et 800 kvadratmeters værelse

Et univers som lederen for Midtbyklubben mener er helt unikt.

- Det er unikt, og det er ikke det samme som at sige, at man ikke kan lave det på en skole. Men der er forskellige udfordringer pladsmæssigt. Her har vi et 800 kvadratmeters ungdomsværelse, og det er til glæde for de unge, mener Leif Jønsson.

Ungdomsklubberne kan ligeledes give en læring til de unge mennesker.

- Det er en prøvearena i forhold til socialisering og kammeratskabsnetværker og på mange måder en læring, siger Leif Jønsson.

Mange af de unge begynder i klub allerede i 4. klasse, og de bliver hængende indtil de er unge voksne.

Solvej Egelund er en af de unge piger, som er mødt op i neglesalonen torsdag aften. Hun mener også, at det giver nogle sociale forfriskninger at gå i klubben.

- Man får meget mere sammenhold, og man møder nye mennesker, man måske ikke havde tænkt, at man kunne snakke med før, siger Solvej Egelund.

