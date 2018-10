Ung røver anholdt: Blev afsløret af mobilapp

En mobilapp i kombination med et godt signalement førte søndag til opklaring at et røveri på noget nær rekordtid.

En 32-årig aarhusiansk kvinde blev kort før middag frarøvet sin iPhone på en sti i Risskov.

Nogle gange kan vi bruge den her "Find min iPhone"-funktion i samspil med et godt signalement. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

En mand greb pludselig fat om kvindens hals bagfra, og råbte at hun skulle give ham sin telefon.

Manden var bevæbnet med en skrutrækker og stak af fra gerningsstedet med telefonen.

Ubehageligt røveri

- Vi får en anmeldelse fra en kvinde om et meget ubehageligt røveri, hvor hun er blevet tvunget til at aflevere sin telefon. Hun får så med det samme fat i en borger i nærheden, så vi kan blive alarmeret, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da betjentene kom frem kunne de konstatere at den stjålne telefon udsendte et signal gennem funktionen "Find min iPhone".

Betjentene sporede signalet til en opgang ikke langt fra overfaldsstedet.

- Nogle gange kan vi bruge den her "Find min iPhone"-funktion i samspil med et godt signalement. Det var tilfældet her, hvor vi fandt frem til en 15-årig beboer, der i første omgang nægtede at lukke os ind, fortæller Jakob Christiansen.

Taget på fersk gerning

Betjentene ringede derefter til den stjålne telefon, der hurtigt gav lyd fra sig lige neden for den 15-åriges vindue.

- Derefter blev lejligheden ransaget og vi finder også skrutrækkeren, som er blevet brugt til at true kvinden med under en madras i lejligheden, forklarer Jakob Christiansen.

Der var dermed ikke så meget at diskutere, og den 15-årige erkendte, at det var ham der havde begået forbrydelsen.

Den 15-årige blev anholdt og sigtet for røveri, og under en time efter, at røveriet var fundet sted, havde kvinden igen sin telefon.

Det var i dette område, at overfaldet fandt sted. Foto: Google Maps