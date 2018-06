Ung narkobilist bragede ind i et træ - med bagagerummet fyldt med lattergas

Østjyllands Politi har anholdt en 19-årig mand, der onsdag slap heldigt fra mødet med et træ.

På Langelandsgade i det centrale Aarhus sidst på eftermiddagen kørte den 19-årige bilist direkte ind i et træ.

- Fronten på bilen er kraftigt skadet, men manden slap heldigt fra det, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Helt så heldigt slap den 19-årige dog ikke fra mødet med politiet.

Ifølge politiet viste en narkometertest, at den 19-årige var påvirket af kokain, og betjentene fandt desuden ud af, at han ikke har et kørekort.

Langelandsgade ligger i det centrale Aarhus mellem Botanisk Have og Aarhus Universitet. Foto: Google Maps

Lattergas i bagagerummet

Ved nærmere undersøgelse af bilen opdagede patruljen også en kasse fyldt med flere hundrede lattergaspatroner i bagagerummet. Derfor valgte man at ransage mandens lejlighed, hvor man fandt mere lattergas.

Ud over narkokørsel og kørsel uden kørekort er den 19-årige også sigtet efter lægemiddelloven, da politiet mistænker ham for at ville videresælge de store mængder lattergas.

- Man må ikke som privatperson videresælge det i henhold til lægemiddellovgivningen, da det skal ske efter ordnede forhold, forklarer Jakob Christiansen.

Den 19-årige blev løsladt efter afhøringen hos politiet, men han er fortsat sigtet for alle tre forhold.