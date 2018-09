Pirattaxa taget: Sagde at passager var tidligere dansklærer

I løbet af Aarhus Festuge har der været flere tilfælde af folk, der er blevet snydt for store summer penge i pirattaxaer. Lørdag nat blev en bilist stoppet for at køre med en passager i privat bil.

- Omkring klokken 02 lørdag nat opdager en patrulje en mistænkelig bil, der holder stille i en svingbane, hvor det ligner, at han samler en passager op, fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

I bilen sidder to mænd, som kommer med to forskellige forklaringer på, hvorfor de befinder sig i bilen.

- Føreren siger, at han har haft motorproblemer, og at passageren er hans tidligere dansklærer. Men da patruljen får spurgt ind til det, er de to mænd ikke enige om, hvornår de kendte hinanden. Det er selvfølgelig ret mistænkeligt, siger Jakob Christiansen.

Chaufføren bliver sigtet for at køre taxakørsel i sin private bil.

- Grunden til at han blev sigtet er, at man ikke må køre taxa, hvis man ikke har tilladelse, og han kørte rundt i sin egen private bil. Passageren bliver ikke sigtet for noget, for det er ikke ulovligt at sætte sig ind i en pirattaxa, fortæller Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi er særligt opmærksomme på pirattaxaer, da der har været en række tilfælde i den seneste tid.

