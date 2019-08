Ung mand skal forblive bag tremmer efter angreb mod fodboldspillers lejlighed

En ung mand har fået sin varetægtsfængsling forlænget i fire uger i sagen, hvor der tidligere denne sommer blev kastet en røgbombe og en brosten ind i fodboldspiller Jens Stages lejlighed på Eckersberggade i det centrale Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang blev den nu 24-årige mand varetægtsfængslet i 14 dage i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Den varetægtsfængsling udløb i onsdags, men er altså blevet forlænget, så den nu løber til den 28. august.

- Det er den, fordi sagen stadig er under efterforskning, og fordi vi fortsat mener, at der er en begrundet mistanke mod manden, siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den sigtede mand har ifølge politiet truet Jens Stage ved blandt andet at have kaldt ham 'Judas' i en kommentar på Facebook. Foto: Ritzau / Scanpix

Leder efter medgerningsmand

Hun fortæller, at politiet fortsat leder efter en medgerningsmand i sagen, hvor der natten til søndag den 14. juli blev kastet en røgbombe ind i lejligheden, hvorved der opstod en mindre brand.

Ifølge sigtelsen vurderer politiet, at den formodede gerningsmand udsatte to personer, der befandt sig i lejligheden, for overhængende livsfare. De to personer forlod lejligheden ved at kravle ud ad et vindue.

Ifølge sigtelsen, der blev læst op i retten ved grundlovsforhøret den 17. juli, mener anklagemyndigheden også, at den sigtede mand har truet Jens Stage ved blandt andet at have kaldt ham 'Judas' i en kommentar på Facebook.

Jens Stage kom til AGF i 2016, hvor han skiftede fra Brabrand IF. Siden etablerede han sig som en stor profil i klubben og en darling blandt aarhusianernes fans. Men denne sommer blev han solgt til FC København i det, AGF kalder for en historisk stor handel for klubben. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

En lignende ordlyd skulle have været brugt på en seddel, der blev kastet ind af vinduet til lejligheden i forbindelse med hærværket.

"I Aarhus straffes forrædere Judas svin!!!", skal den sigtede have skrevet.

Fodboldspilleren Jens Stage skiftede denne sommer fra AGF til FC København i det, AGF kaldte for en rekordhandel for aarhusianerne.