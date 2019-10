Ung mand overfaldet af hætteklædte drenge på vej hjem fra arbejde

En 20-årig mand var søndag aften kl. 23.10 på vej hjem fra arbejde, da han så en gruppe personer i mørkt tøj komme gående imod ham på Kornbakke Allé i Aarhus N.

Han følte sig utryg ved situationen og vendte derfor om og gik den modsatte vej.

Den unge mand gik med høretelefoner i ørerne og kiggede på sin telefon, da han pludselig fik et knytnæveslag i ansigtet. Han blev så overrasket, at han ikke lagde mærke til, hvem der slog ham.

Efterfølgende blev han sparket og slået af alle personer i gruppen på op til seks personer.

- Det er jo det, vi kalder et helt umotiveret overfald, hvor nogle tilfældige overfalder en person på gaden. Det bliver til et røveri, fordi de med vold tager nogle ting fra ham, siger pressemedarbejder Jannie Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Én af personerne råbte til den 20-årige mand, at han skulle give dem sine ting. Han sagde noget i stil med ”giv os dine fucking ting.” Den 20-årige gav dem derefter et rødt- og blåtstribet net med personlige kort og papirer i, hvorefter alle personerne fra gruppen løb fra stedet.

Talte "ghetto-dialekt"

Den 20-årige forsøgte derefter at ringe til politiet, men hans telefon var løbet tør for strøm, så han kunne først ringe, da han kom hjem. En patrulje kom derefter ud og afhørte manden, som slap uskadt fra oplevelsen.

- Umiddelbart har han det fint. Han har ikke fået nogen fysiske skader, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi.

Den 20-årige mand har kun et meget sparsomt signalement af personerne, men han beskriver dem som unge mænd på omkring 15 år, der var iført mørkt tøj og med hætter over hovedet. Han bemærkede dog, at én af personerne var iført en hvid dunjakke, muligvis af mærket ”Peak Perfomance”, var arabisk af udseende med sort hår og talte dansk med ”ghetto-dialekt”.

Han husker ikke hvor på Kornbakke Allé, han befandt sig, men han kom fra Stjernepladsen.

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner til overfaldet eller personer, der kan have set gruppen umiddelbart før eller efter episoden.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.