Ung mand mistede livet efter overfald: Nu minder de lokale ham

Natten til tirsdag afgik en 22-årig mand ved døden, efter han lørdag aften blev overfaldet ved det grønne område Lunden i Horsens. Nu bliver den dræbte mindet ved en begivenhed i parken onsdag aften fra kl. 18.

- Alle er velkomne til at komme og lægge en blomst eller stille et lys, og så holde et minuts stilhed til ære for ham, lyder det i et opslag for arrangementet på Facebook.

Det er bekendte til den afdøde, der står bag mindehøjtideligheden.

- Vi håber selvfølgelig på at se så mange som muligt til ære for ham, lyder det på Facebook.

Overfaldet, der endte med at koste den unge mand livet, skete lørdag aften.

Blev sparket og slået i hovedet

I forbindelse med overfaldet fik den unge mand alvorlige skader – heriblandt en blødning i hjernen - efter at han blev sparket og slået i hovedet.

Han blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby og har ikke været ved bevidsthed siden lørdag aften. Natten til tirsdag blev han erklæret død.

VIDEO: Flere teknikere afsøgte et større område i Lunden for spor efter overfaldet lørdag.

- Vi har desværre ikke haft mulighed for at afhøre ofret, sagde vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 22-årige mand var selv fra Horsens, og politiets efterforskning peger på, at ofret kender sine gerningsmænd.

- Vi har en stærk formodning om, at mødet mellem de tre personer var planlagt, sagde vicepolitiinspektøren tirsdag og tilføjede, at overfaldet ikke har været tilfældigt og umotiveret.

Overfaldet fandt sted i det grønne område Lunden i Horsens. Foto: Google Maps

Søger vidner

Det er endnu heller ikke lykkedes politiet at identificere gerningsmændene, men gennem vidneafhøringer er de ikke i tvivl om, at ofret blev overfaldet af to gerningsmænd i alderen 18 til 20 år.

Selvom politiet har afhørt flere vidner om episoden, søger de flere vidner, der kan gøre dem klogere på, hvad der skete, og hvem gerningsmændene er.

- Vi ved, at der har været flere vidner, end dem vi har haft kontakt med, fordi det skete i en offentlig park ved højlys dag. Vi har brug for så mange detaljer som muligt for at få så detaljeret en forklaring som mulig, har Lars Peter Madsen sagt.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 18:42 lørdag. Forinden blev to yngre mænd set løbe fra stedet, hvor overfaldet fandt sted, og det er de to personer, politiet mistænker for at stå bag overfaldet.

Signalementer Ifølge politiets oplysninger er de to mænd mellem 18-20 år, 180-190 centimeter høje og af spinkel bygning. De var begge to iført sort tøj. Den ene har lyst, kort hår, mens den anden har mørkt, kort hår, som var dækket af en kasket.

Hvad motivet kan være, kan vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen ikke udtale sig nærmere om.

Sydøstjyllands Politi håber på, at de får flere henvendelser fra vidner. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.

Lørdag aften klokken 18:42 modtog Sydøstjyllands Politi anmeldelsen. Foto: Local Eyes