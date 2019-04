Ung mand kvæstet under lastbil-anhænger - politiet efterlyser vidner

Østjyllands Politi efterlyser vidner efter et usædvanligt trafikuheld i det vestlige Aarhus.

Søndag aften kørte en personbil direkte ind i en lastbilanhænger - en såkaldt sættevogn - på Bredskiftevej i Hasle.

Læs også Bil brager direkte ind i lastbil-anhænger - person hårdt kvæstet

I den sølvgrå personbil befandt der sig to yngre mænd, hvoraf den ene, en 26-årig passager, var svært tilskadekommen. Han blev kørt til hospitalet, hvor han fortsat ligger i kritisk tilstand.

Den 27-årige fører af bilen slap umiddelbart uden alvorlige skader.

En bilinspektør blev senere kaldt til ulykkesstedet. Han skal nu undersøge omstændighederne nærmere.

Den uheldige bilist kørte direkte ind i sættevognen til venstre i billedet. Foto: Øxenholt foto

Derudover håber politiet at kunne få hjælp fra offentligheden for at blive klogere på, hvordan det mærkværdige uheld kunne ske.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har set ulykken. Oplysninger kan gives via tlf. 114, fortæller Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Uheldet skete søndag aften kl. 18.40.

Uheldet skete på Bredskiftevej i det vestlige Aarhus. Foto: Google Maps