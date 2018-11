Ung mand anholdt med kokain-mobil: Nu kan mange se frem til bøder

En kokainsælgers mobiltelefon leder politiet videre til køberne, der nu kan se frem til et besøg fra ordensmagten og bøder på mellem 3000-8000 kroner afhængigt af, hvor meget de har købt.

- For de, der har købt mere end én gang, bliver bøden endnu større. De første kunder har allerede fået besøg af os, lyder det fra Østjyllands Politi.

Sælgeren – en 20-årig mand fra Aarhus – blev anholdt fredag efter flere ugers efterforskning, og lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger.

Oplysninger på hans mobil kan så nu altså føre til, at også køberne bliver straffet.

Typisk unge mænd og kvinder

Køberne er typisk unge mænd og kvinder, som hver især har sendt sms'er med anmodning om at købe kokain, hvorefter det blev aftalt, at de skulle mødes med sælgeren på forskellige lokaliteter i Aarhus.

Politiinspektør hos Østjyllands Politi, René Raffo, er glad for anholdelsen, men er bekymret over det mønster, politiet ser i narkosalget.

Det er unge mennesker, som studerer eller har et helt normalt arbejde. Det bekræfter os i, at kokain desværre er blevet mere udbredt, og det, synes vi, er bekymrende. René Raffo, Østjyllands Politi

- Størstedelen af de købere, vi har fundet frem til, er ikke kendt af politiet. Det er unge mennesker, som studerer eller har et helt normalt arbejde. Det bekræfter os i, at kokain desværre er blevet mere udbredt, og det, synes vi, er bekymrende. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi nu har stoppet en særdeles aktiv narkosælger og fundet frem til en række købere, siger René Raffo i en pressemeddelelse.

Risikerer udvisning

Den fortsatte efterforskning af sagen skal nu klarlægge, om der er flere i sagen, der skal sigtes.

Den fængslede sælger er somalisk statsborger, og han risikerer dermed ud over en fængselsstraf at blive udvist af Danmark.

I grundlovsforhøret nægtede han forholdene og udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at udtale sig yderligere i sagen.

Kokain er ifølge politiet blevet mere udbredt blandt unge mænd og kvinder. Det viser denne seneste sag da også. Foto: Colourbox