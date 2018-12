Ung læge blev skræmt væk fra psykiatrien: Nu tror hun på bedre vilkår

En sen nattetime stod den unge læge Gunhild Mikkelsen med rigtig mange patienter og så få sengepladser, at hun ikke helt vidste, hvad hun skulle gøre.

Oplevelsen fra vikariatet i psykiatrien var medvirkende til, at hun droppede at forfølge en karriere inden for specialet.

Men nu har politikerne i Region Midtjylland givet 50 millioner kroner ekstra til psykiatrien i de kommende år. Penge, der skal gå til sengepladser og mere personale.

De er villige til at give flere sengepladser. De er villige til at give mere personale. Det var lige det, der var problemet Gunhild Mikkelsen, læge

Og det vækker glæde hos Gunhild Mikkelsen i dag.

- Det er fantastisk. Det er en dejlig julegave. De er villige til at give flere sengepladser. De er villige til at give mere personale. Det var lige det, der var problemet, så kan man tidligere hjælpe de patienter, der har brug for det, i stedet for at man siger, du har ikke brug for det endnu, siger Gunhild Mikkelsen.

Den unge læge var klar til at blive psykiater og søgte derfor i den retning. Hun tog et vikariat på psykiatrisk afdeling i Risskov i Aarhus.

Men det blev en brat opvågning.

- Det tordner bare ind med patienter, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre med alle, siger Gunhild Mikkelsen.

Det bliver hurtigt klart for hende, at der ofte var flere patienter end der var senge til. Dertil kom, at der er været mangel på speciallæger på de psykiatriske afdelinger.

- Man havde hørt om besparelser i psykiatrien, men man havde ikke mødt det i virkeligheden, siger Gunhild Mikkelsen.

Gunhild blev blandt andet afskrækket af at afvise patienter i døren.

- For eksempel, så kunne det være patienter, der havde stofmisbrug oveni, eller problemer med alkohol, som også havde psykiatriske lidelser. Lige så snart vi havde et andet tilbud end indlæggelse, så blev det til, at vi valgte det i stedet for, siger Gunhild Mikkelsen.

Nu er hun færdig som læge, og arbejde som reservelæge på en akutafdeling i Horsens. Og med dagens nyheder, er en karriere i psykiatrien atter med i overvejelserne hos den unge læge.

Og nu er en karriere i psykiatrien atter med i overvejelserne hos Gunhild Mikkelsen.

- Helt sikkert, hvis det bliver sådan, at det ikke er så presset mere, siger Gunhild Mikkelsen.

Et varigt løft

I budgetforliget 2019 afsatte forligspartierne 50 millioner kroner til et løft af psykiatrien. En stor del af pengene kommer til at gå til flere senge og hænder.

- Det er et historisk løft til psykiatrien, vi har aldrig før tilført så mange penge til psykiatrien, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i september.

Nogle af pengene skal bruges nu.

De går blandt andet til buffersenge og mere personale i psykiatrien, øget tværfaglig personalenormering og tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien.

I 2020 kommer et nyt sengeafsnit til at stå klar. Indtil da er der afsat 10 millioner kroner på et bufferafsnit.

De 50 millioner er et varigt løft.

- Vi er faktisk allerede enige om, hvordan pengene skal fordeles. Det blev vi enige om, da pengene blev afsat i budgetforliget. Så har vi brugt noget tid på at finde ud af, hvordan de konkret skal fordeles, siger formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland Jacob Klærke (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Psykiatrien har trængt til et løft. Vi satte ekstra midler af i år, som i høj grad blev sat akut ind. Jacob Ilsøe Klærke (SF), formand for psykiatriudvalget

De fleste af pengene kommer ud til afdelingerne til januar.

- Psykiatrien har trængt til et løft. Vi satte ekstra midler af i år, som i høj grad blev sat akut ind. Der har også været enighed om, at der var brug for noget ekstra. Det kommer ikke til at løse alle problemer, men det er et skridt på vejen, siger Jacob Klærke.

En del af de 50 millioner skal først bruges senere.

Det gælder blandt andet penge til bedre samarbejde med pårørendeorganisationer, civilsamfundet, kommuner og almen praksis.