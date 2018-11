Ung kvinde udsat for røveri: Bed overfaldsmand i fingeren

En 18-årig kvinde blev onsdag aften udsat for et røveri, da hun kom cyklende på Brabrandstien ved cykelbroen nær Åhavevej i Aarhus. Østjyllands Politi håber på hjælp fra vidner til at finde frem til overfaldsmanden.

Ved 22.25 blev kvinden antastet af manden, da hun kom cyklende.

Læs også Prisvindende IT-firma beskyldes for at lyve og fuske

- Han kommer ud på stien foran hende og får hende til at bremse. Så tager han fat i kvindens taske, som lå i cykelkurven. Kvinden tager også fat i tasken, og der bliver lidt kamp om den. Det resulterer i, at kvinden bider manden i fingeren, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Ved du noget? Har du oplysninger i sagen hører politiet gerne fra dig på telefonnumer 114.

Det fik manden til at slippe tasken, men han truede den 18-årige kvinde til at aflevere pungen. Da der ikke var nogen penge i den, smed han den tilbage og sagde ifølge politiet, at 'hun måtte bide hårdere næste gang'.

Kvinden kom fysisk ikke noget til under episoden, og gerningsmanden cyklede efterfølgende væk fra stedet.

Høj og usoigneret

Østjyllands Politi oplyser, at de meget gerne vil høre fra personer, der enten har set røveriet, den pågældende mand cykle rundt i området eller har kendskab til, hvem det kan være. Oplysninger til Østjyllands Politi kan gives via telefonnummer 114.

Læs også Økonomisk hjælp på vej til fyrede Vestas-medarbejdere

Manden beskrives som værende dansk af udseende, 40 til 50 år gammel, mellem 190-200 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han var iført en grå hue med to sorte tværstriber, en grønlig eller brunlig halvlang jakke og sorte bukser. Han talte dansk, så lidt usoigneret ud og cyklede på en sort citybike-herrecykel.