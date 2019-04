Ung kvinde kørt ned på livsfarlig gade: - Godt det ikke var et lille barn

I Skanderborg må man gerne cykle på fortovet på byens helt centrale gade, Adelgade.

Der er en stiltiende konsensus om, at den smalle, zig-zaggende gade er farlig at cykle på, og (næsten) alle fodgængere accepterer, at cyklister færdes på fortorvet.

Der er gennem årene sket flere uheld, hvor cyklister er kommet til skade, på Adelgade, og i denne uge gik det galt igen.

Ikke en jordisk chance

22-årige Anne Sidelmann fra Skanderborg blev i et sving ramt af en bil, der kom kørende bagved hende.

- Bilens sidespejl rammer mit styr, så styret drejer, og jeg laver efter sigende en kolbøtte henover styret og rammer asfalten. Jeg har ikke en jordisk chance for at gøre noget, og jeg kan bare huske, at jeg ligger på vejen, siger Anne Sidelmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er typisk i forbindelse med et sving som dette, at det er særdeles farligt for cyklister på Adelgade.

Efter påkørslen stoppede trafikken, og manden, der havde ramt Anne, løb hen til hende og undskyldte mange gange. Anne kom, meget forvirret, på benene og fik fjernet sig selv og sin cykel fra vejen.

- Jeg har slået mig på hoften og min ene underarm, og min nakke og skulder er godt brugte, siger Anne Sidelmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogen ryger i svinget

Hun har haft smerter siden uheldet, men er dog mest bekymret over, at bilen kunne have ramt et barn.

- Der cykler rigtig mange små børn, fordi der er en realskole på Adelgade. Det kunne lige så være en af de små, der var blevet ramt. Det er godt, det var mig. Jeg har lidt mere at stå imod med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg synes, den er livsfarlig. På et eller tidspunkt er der en cyklist, der ryger i svinget. Jeg har flere gange oplevet, at jeg var ved at blive kørt ned, fordi folk åbenbart hellere vil 10 sekunder hurtigere frem.

Den trafikale situation på Adelgade har gennem mange år været centrum for debat. Gaden blev for år tilbage lavet zig-zagget, fordi kommunen mente, at bilisterne kørte for hurtigt på den.

Anne Sidelmann bor i Adelgade og har lige nu et sabbatår, hvor hun arbejder i kælderbeværtningen Marius Øltapper.

Dyrt at lave om

Det har dog resulteret i, at selv formanden for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF), ikke længere tør cykle på Adelgade.

- Det er simpelthen for farligt. Man bliver klemt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Dem, der lavede zig-zag oprindeligt, gjorde det i bedste mening. Vi er meget opmærksomme på, at det skal være mere behageligt at cykle, men vi har skullet finde en rigtig løsning. Det koster også rigtig mange penge at lave ændringer, og det er ikke uvæsentligt.

Cyklisternes bønner er dog langt om længe blevet hørt. Til maj går Skanderborg Kommune i gang med et projekt, der ifølge Claus Leick kommer til at koste 11 millioner i alt.

Et projekt, der kommer til at ændre det centrale Skanderborg radikalt.

Et af svingene på Adelgade - et sving, der skal rettes ud.

Tung trafik skal væk

Ingeniør ved Vej & Trafik i Skanderborg Kommune, Kirsten Andersen, har de planlagte ændringer som arbejdsområde.

- Planen er, at hele gaden skal rettes ud, og at der skal laves cykelstier. Der vil stadig være fartdæmpet til 30 kilometer i timen. Det er vigtigt, at hastigheden er lav, fordi der er så mange bløde trafikanter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen starter med et forsøg, hvor en del af Adelgade rettes ud.

- I dag er der tung trafik i Adelgade, og der er meget hektisk. På sigt vil vi gerne have den tunge trafik væk, så det bliver mere hyggeligt at bo og være i gaden. Adelgade skal i højere være en shoppinggade, og vi vil blandt andet stille siddemøbler op flere steder ved gaden, siger Kirsten Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange skanderborgensere cykler på fortorvet på Adelgade, og det kan man næppe bebrejde dem.

Utrygt for børn

Ingeniør Kirsten Andersen er klar over, at Adelgade er giftig for cyklister.

- Vi ser, at der har et antal af personskadeuheld i Adelgade, og det må ikke ske. Der er mange, der ikke tør cykle i gaden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er et meget stort borgerønske om, at det skal være mere trygt at cykle på Adelgade. Bilisterne laver nogle meget stramme overhalinger, og det er utrygt - især for børn.

Skanderborg Kommune vil starte med at rette en del af gaden ud til maj. Fortovetsarealet på Adelgade bliver ifølge ingeniør Kirsten Andersen ikke mindre.

Der er sat penge af til projektet om at ændre hele Adelgade, og projektet er godkendt i miljø- og planudvalget.

Den 2. maj skal byrådet beslutte, om pengene kan frigives og projektet kan sættes i gang. Ifølge Claus Leick er det dog mere eller mindre en formalitet.