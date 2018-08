Ung kvinde fængslet for at medvirke til voldtægt

Østjyllands Politi har anholdt og sigtet en 24-årig kvinde for medvirken til voldtægt, grov vold og frihedsberøvelse begået i Allingåbro på Djursland torsdag.

Og fredag eftermiddag har en dommer ved Retten i Randers bestemt, at kvinden skal varetægtsfængsles i sagen. Kvinden nægter sig imidlertid skyldig.

Ifølge stiften.dk, som har været til stede ved retsmødet, drejer sagen sig om et overgreb på en 18-årig kvinde.

Kvinden blev i løbet af fem timer natten til torsdag udsat for vold og overhældt med forskellige væsker. Hun blev også truet på livet, lyder det i politiets sigtelse.

Der var fire gerningsmænd - en af dem voldtog ifølge sigtelsen den 18-årige.

Ud over den 24-årige kvinde, som altså ifølge politiet var en af de fire, der var til stede ved overgrebet, leder politiet efter tre navngivne mænd.

Af den grund valgte dommeren at lukke dørene til retsmødet, så de øvrige mistænkte ikke har mulighed for at tilpasse deres forklaringer til den 24-årige kvindes.

Selv om den 24-årige nægtede sig skyldig, så valgte hun ifølge Østjyllands Politi at acceptere rettens kendelse om varetægtsfængsling. Sådan en kendelse kan ellers indbringes for landsretten, men det har kvinden valgt ikke at gøre.