Ung bilist taget med 116 km/t i byzone - kan nu se frem til en klækkelig bøde

Færdselsbetjente har endnu en gang været på kontrol i det vestlige Aarhus. Og endnu en gang kom bødeblokken flittigt i brug.

I alt blev det til 24 sigtelser fordelt på 17 personer.

En af dem, der fangede politiets opmærksomhed under kontrollen fredag aften, er en 21-årig mand.

116 km/t uden kørekort

Han blev taget i at køre ikke mindre end 116 km/t i et tætbebygget område, hvor det er tilladt at køre med 50 km/t, oplyser Østjyllands Politi mandag. Og tilmed uden at have et kørekort.

Den 21-årige kan nu se frem til en bøde i størrelsesordenen 17.500 kroner.

Derudover har han udsigt til at blive frakendt retten til at erhverve sig et kørekort. Hvor længe det gælder er endnu uvist, da det kommer an på, om den unge mand er kendt af politiet for lignende forseelser, fortæller Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Fredagens kontrol resulterede blandt andet i Otte hastighedsovertrædelser til klip i kørekortet

To hastighedsovertrædelser til en betinget frakendelse af kørekortet

En hastighedsovertrædelse til ubetinget frakendelse

To kørte uden førerret

En kørte i narkopåvirket tilstand

En kørte uden at børn under 15 år var fastspændt

Tre kørte over for rødt lys

En foretog ulovlig overhaling

Færdselskontrollen i det vestlige Aarhus er blot en i en lang række indsatser i området, som politiet har særligt fokus på.

Der er en meget skidt færdselskultur i Aarhus Vest, lød det fra politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen tilbage i efteråret, hvor han fortalte om, hvorfor politiet gang på gang må lave kontroller i området.

Færdselskontrollen foregik fredag fra klokken cirka 16 til 23 og havde ikke udgangspunkt i et specifikt sted, men foregik forskellige rundt om i det vestlige Aarhus.