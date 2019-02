Undgå at dit barn får psykiske lidelser: Forskere har fundet løsningen

Hvis børn kravlet i træer eller spiller fodbold på grønne arealer, har de mindre risiko for at få psykiske lidelser i løbet af deres voksenliv. Det viser en helt ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Jo mere man blev eksponeret for grønt i opvæksten, desto mindre risiko er der for at blive ramt af psykiske sygdom. Kristine Engmann, Postdoc, Aarhus Universitet

- Fra fødslen til man bliver ti år er der en stærkere sammenhæng mellem mængden af grønne omgivelser som barn og risikoen for psykiske lidelser som voksen, fortæller postdoc. Kristine Engmann fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ældre kan få lov at dø udenfor i nyt shelter

Det betyder, altså at yngste ikke bare har godt at frisk luft til lungerne men også til hovedet.

- Jo mere man blev eksponeret for grønt i opvæksten, desto mindre risiko er der for at blive ramt af psykiske sygdom, siger Kristine Engmann.

85-årige Bente Lassen er gammel campist og vil gerne sove ude i det fri.

Undersøgelserne bygger på viden om, at personer, der bor i bynære områder har større risiko for at udvikle psykiske lidelser.

- Vi har været interesseret i at forstå, hvad præcist det er ved bymiljøet, der gør, at man har forøget risiko, siger hun.

Læs også Naturvejleder ryster på hovedet: Motionister sætter livet på spil

Brug naturen og bliv rask

Men det er dog ikke ensbetydende med, at samtlige børnefamilier i tætbyggede byområder skal være bekymrede. Det kan nemlig også have betydning for, hvordan børnene bruger naturen helt generelt.

Man kan sagtens bo inde i byen og have grønt omkring sig og stadig have positiv effekt. Kristine Engmann, Postdoc, Aarhus Universitet

- Vi har kun kigget på placering af barndomshjem i undersøgelsen, men de fleste børn opholder sig ikke kun hjemme, så det kan også have positiv indflydelse at gå i skovbørnehave eller bruge naturen i skolen eller fritid, forklarer Kristine Engmann.

Derfor er al brug af naturen med til at øge chancerne for at undgå psykisk sygdom. Selv et grønt område i byen kan hjælpe:

- Det kan også have en betydning, hvordan folk selv vælger at bruge naturen. Man kan sagtens bo inde i byen og have grønt omkring sig og stadig have positiv effekt, siger hun.

Læs også Kunstværk blev beskyldt for at ødelægge naturen: Nu får det hæderspris

Naturen hitter

Udover at undersøgelsen viser, at det har positiv effekt på at mindske psykiske lidelser, så er det generelt blevet populært at opholde sig i naturen. I februar fortalte TV2 ØSTJYLLAND historien om Skæring Plejehjem, der har bygget et nyt shelter, så de ældre kan få lov til at komme ud i, og hvis de har lyst, dø i naturen.

02:22 VIDEO: Se hele indslaget om shelteret, der blev indviet på Skæring Plejehjem. Luk video

- Vi har nogle pårørende, der siger, at de savner at ligge ved siden af deres mand eller holde ham noget mere i hånden, og det kan det bruges til. Man kan også ligge hernede og afslutte livet, hvis man ønsker det, sagde forstander Helen Hermansen til TV2 ØSTJYLLAND i februar.

85-årige Bente Lassen bor på plejehjemmet, og hun vil gerne prøve at sove udenfor i det nye shelter.

- Jeg er gammel campist og kan godt lide at sove udenfor - så længe der er tag over hovedet, vel og mærke, fortalte Bente Lassen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.