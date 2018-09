Undersøgelse af dødsbrand afslører: Plejehjem overholdt ikke kravene

Tre kvinder på 91, 93 og 95 år mistede livet, da der udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland den 3. august.

I dag præsenterede Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA), en rapport om sikkerheden på plejehjemmet i et samråd.

Han fortæller følgende:

- I undersøgelsen konstateres det, at der ikke var installeret et automatisk sprinkleranlæg i bygningen. Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket reducererede flugtvejen og medvirket til at branden i gangen blev voldsom. Endelig konstateres det, at flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende dør.

- Det konstateres, at den brandramte del af bygningen ikke overholdt de brandkrav, som var gældende, da plejecenteret blev ombygget i 1997. Det konkluderes også, at plejecenteret ikke lever op til de brandkrav, der gælder i dag, og som et plejecenter, der opføres i dag, skal leve op til.

Ole Birk Olesen fortsætter:

- Efter det gældende bygningsreglement kræves det, at der installeres automatiske brandalarmer og varslingsanlæg, og at personalet og brandvæsenet skal varsles af anlæggene, hvis der er beboere som ikke selv kan bringe sig i sikkerhed. Derudover skal der installeres sprinkleranlæg, hvis en bygning med plejeboligafsnit har et samlet etageareal på 1000 m2.

- Og der skal sikres mod brand og røgspredning til andre enheder, som for eksempel andre boliger og flugtveje. Ikke mindst skal det sikres, at flugtveje holdes frie og anvendelige. Disse tekniske krav vedrører plejehjem som opføres i dag, eller som gennemgår væsentlig renovering.

Kommunalt ansvar

- Der skal ikke være tvivl om, at det skal være trygt og sikkert at bo i plejeboliger i Danmark, derfor har vi brandkravene. Ulykker som denne viser tydeligheden af, at det er vigtigt. Ansvaret om, hvorvidt kravene er overholdt ligger hos den enkelte bygningsejer. Dette gælder også for plejeboliger, som er kommunalt ejet.

- Af samme grund sendte min forgænger i 2015 et brev til samtlige kommuner, hvor han mindede dem om vigtigheden af sikkerheden i pleje- og ældreboliger. Jeg kan konstatere, at der er kommuner, som ikke har reageret på brevet fra 2015.

- Norddjurs Kommune vil gennemgå brandsikkerheden i de andre plejeboliger, det er jeg tilfreds med. Jeg mener, at alle landets kommuner tjekker sine bygninger i byen. Branden viser, at der er behov for at skærpe budskabet.

- Jeg vil derfor skrive til landets kommuner, at kommunerne som bygningsejere skal tage stilling til om brandsikkerheden er forsvarlig i pleje- og ældreboliger, samt i børnehaver, vuggestuer og lignende steder. Hvor man tager hånd om mennesker – unge som gamle, der ved en brand ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed, siger Ole Birk Olesen.

- Dokumentationen skal være tydelig og klar, særligt hvis der er tale om, at man vælger at se bort fra kravet til sprinkleranlæg.

Norddjurs ikke bekendt med rapport

- Norddjurs Kommune er ikke bekendt med den omtalte rapport. Vi er indtil nu udelukkende blevet informeret om, at alt har virket, og alle har handlet, som de skulle. Indtil vi har set rapporten, kan vi ikke forholde os til, hvilke kritikpunkter der kan ligge, siger Søs Fuglsang, sundhed - og omsorgschef, Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

